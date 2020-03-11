В Бурятии перед судом предстанет жестокий убийца хозяйки магазина

Ради небольшой суммы денег он лишил 73-летнюю женщину жизни, размозжив ей голову бутылками с прилавка



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Северо-Байкальского района. Он обвиняется в «убийстве, сопряженном с разбоем», в «разбое» и «умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый для хищения денег, которые планировал направить брату, отбывавшему наказание в исправительном учреждении, решил совершить разбойное нападение на хозяйку магазина в поселке Новый Уоян Северо-Байкальского района. Вечером 19 июля прошлого года он пришел в магазин, когда 73-летняя предпринимательница осталась там одна. Дождавшись, когда женщина повернется к нему спиной, злоумышленник взял с прилавка стеклянную банку с компотом, приблизился и с силой нанес ею удар по затылку своей жертвы. Потерпевшая упала и потеряла сознание.



Молодой человек запер двери помещения, обыскал его и похитил из сумки потерпевшей и из кассы 88 тыс рублей. Затем он добил женщину стеклянными бутылками с прилавка, которые с силой метал в голову жертвы с близкого расстояния, и несколькими ударами ножа. В конце злоумышленник поджег магазин и скрылся с места происшествия, но вскоре был изобличен следствием и задержан.



В настоящее время в ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»

