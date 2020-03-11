В Бурятии арестантов держат в подвале без воды и канализации

Проблема изолятора в Баргузинском районе не решается годами





Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам человека в Бурятии проверил условия содержания обвиняемых, подозреваемых и лиц, отбывающих административное наказание, в изоляторе временного содержания отдела полиции Баргузинского района.

«Изолятор на протяжении многих лет находится в зоне пристального внимания регионального омбудсмена, поскольку полублагоустроенное помещение ИВС расположено в подвале с искусственным освещением и принудительной вентиляцией. В помещении отсутствует санпропускник, водоснабжение и канализация, содержащиеся в ИВС граждане пользуются рукомойниками и ведрами–биотуалетами», рассказали в аппарате уполномоченного.Из года в год в докладе уполномоченного отражаются неудовлетворительные условия содержания в данном ИВС, даются рекомендации МВД Бурятии о необходимости строительства нового здания изолятора. В 2019 году вступило в силу решение Баргузинского районного суда по иску прокурора о возложении на МВД обязанности привести ИВС в соответствие с требованиями законодательства. Однако до настоящего времени вопрос не решен, констатировали в аппарате омбудсмена.В ходе последнего посещения проверены материально-бытовое и санитарное обеспечение содержащихся в ИВС граждан. Жалобы на условия содержания, применение физической силы, спецсредств, иных недозволенных мер воздействия не поступили. В помещении поддерживается удовлетворительное гигиеническое состояние, однако стены требуют ремонта, в помещении по-прежнему отсутствуют водоснабжение и канализация, естественное освещение.«По результатам проверки омбудсменом повторно даны рекомендации об устранении выявленных нарушений прав содержащихся лиц, предпочтительно, путем перевода ИВС в новое здание или помещение, предназначенное для данных целей. Соответствующие письма направлены в адрес Уполномоченного по правам человека в РФ и в Департамент тылового обеспечения МВД России», рассказали в аппарате омбудсмена.Фото: «Номер один»