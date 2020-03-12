12.03.2020
В Улан-Удэ военные снесут улицу ради ракет

В Улан-Удэ военные снесут улицу ради ракет

Дорогу для перевозки боеприпасов проложат через участки горожан

Жители улицы Каменная не на шутку встревожены запланированным Минобороны строительством автомобильной дороги, которая должна пройти через микрорайон. По этой дороге  в том числе предусматривается перевозить ракеты, боеприпасы и военную технику. Горожанам сообщили, что их дома планируется снести, так как они помешают стройке.

Незаконное проживание

Улицу Каменную можно назвать одной из самых живописных в Улан-Удэ – она расположена рядом с горными хребтами и лесным массивом. Жизнь здесь была бы идеальной, если бы не соседство с войсковой частью и активное развитие этой самой части №46108. Проживающие здесь  давно привыкли к раздающимся  время от времени звукам автоматных очередей и взрывам. Однако сейчас жители всерьез боятся, что лишатся своих домов.

- 15 января по нашей улице ходили представители пятой танковой бригады, сотрудник ФСБ, двое военных полицейских и еще одна гражданка,   представительница воинской части, ее я не запомнил. Так вот, с ее слов и сотрудника ФСБ, мы проживаем на данной улице незаконно и наши дома подлежат сносу, если они будут препятствовать строительству военного объекта, то есть дороги, - рассказал житель улицы Алексей.

Стоит отметить, что документов, удостоверяющих право собственности на участки, у местных жителей действительно нет – земля находится в федеральной собственности, арендатором является Министерство обороны РФ.

Однако назвать жителей улицы Каменной самовольщиками нельзя – большинство проживающих здесь возвели свои дома в конце 30-х годов прошлого века. Когда-то улица называлась Каменный карьер, здесь шла добыча камня, а люди проживали в бараках. Со временем добыча камня прекратилась, часть людей разъехались, бараки снесли. Кто-то остался и стал обустраивать свой быт в живописной местности у подножья хребтов Улан-Бргасы и Хамар-Дабан.

В те времена люди не думали, что участки нужно оформлять в собственность, но, тем не менее, некоторые получали официальные разрешения на временное использование земельных участков под дачи и посадки огородных культур. Так, один из жителей Каменной получил такое разрешение в 1991 году от Исполнительного комитета Советского районного Совета народных депутатов. Практически у всех проживающих сохранились домовые книги с записями о первых жильцах, квитанции об уплате земельного налога, кадастровые и технические паспорта и другие документы, подтверждающие, что дома построены десятки лет назад, а не   недавно, как это пытаются представить Минобороны и военная прокуратура Улан-Удэнского гарнизона.

- Спустя какое-то время ко мне и нескольким другим жителям улицы пришли сотрудники военной прокуратуры Улан-Удэнского гарнизона с требованием предоставить документы на землю, но так как данных документов у нас нет, сообщили, что будет возбуждено административное дело и на нас наложат штраф, - возмущаются жители улицы.

Сегодня - огороды, завтра - дома

Встревоженные намерениями военных жители улицы объединились в инициативную группу и начали писать ходатайства во все возможные инстанции.

- Я записался на прием к нашему главе, 20 января состоялась встреча, на которой мы подняли данный вопрос. Потом я и несколько жителей нашей улицы написали обращение к главе, ответ   получили от администрации Советского района. Из которого   поняли, что проблема пока никак не решается, - делится с «Номер один» Алексей.

В частности, из ответа районной администрации следует, что весной 2019 года специалист администрации с представителем войсковой части №46108 осмотрели земельный участок, находящийся в ведении Минобороны, на предмет возможности вычленения территорий, занятых жилыми домами.

«В результате осмотра   выявлены случаи недопустимо близкого размещения индивидуальных построек к объектам обороны. Тем не менее в адрес Сибирского территориального управления имущественных отношений (СИбТУИО) Минобороны РФ неоднократно направлялись обращения о разделе и передаче части земельного участка, занятого жилыми домами. В письмах от 12 декабря и 26 декабря 2019 года СИбТУИО Минобороны РФ сообщило, что согласование раздела земельного участка не представляется возможным до момента принятия решений о перспективах использования указанных автодорог в интересах войск, возможности переноса маршрута движения техники или необходимости расширения дорожного полотна»,   сообщается в ответе официального органа.

Жители улицы неоднократно принимали попытки узаконить свои участки, но всегда встречали отказы – у одних участок находился «в зоне естественного ландшафта, где размещение объектов индивидуального жилищного строительства не предусмотрено», другим отвечали, что передача в частную собственность земельных участков невозможна из-за нахождения земель в бессрочном пользовании у Минобороны РФ.

В 2016 году заместитель министра обороны РФ выразил  согласие рассмотреть вопрос передачи земель военных городков в муниципальную собственность Улан-Удэ, однако в итоге этого не произошло «в связи с планированием дальнейшего использования указанных земельных участков в интересах воинских частей и организаций Восточного военного округа».

Хотя сейчас представители Минобороны говорят, что при строительстве дороги пострадают всего несколько огородов, жители Каменной так не считают.

- Военные говорят, что дорога будет шириной 12 метров. Если начнут расширять уже существующую дорогу, то это далеко не несколько огородов – вдоль этой трассы расположены десятки домов. А вдруг дорогу решат строить совсем в другом месте? Что тогда пойдет под снос? Наши дома? Наши деды осваивали эту землю, возделывали огороды, мы сами пользуемся участками, многие держат скотину. Почему мы должны делиться своей землей? – негодуют местные.

Люди надеются на помощь властей, но в случае бездействия готовы действовать решительно и не намерены уступать Министерству обороны ни одного куска своей земли.

Лариса Ситник, «Номер один»
Фото: «Номер один»
армия
^