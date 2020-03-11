Таиланд приготовил для туристов из Бурятии неприятный сюрприз

Страна прекратила выдачу виз по прибытию





С 11 марта Таиланд отменил выдачу виз по прибытию в аэропорты страны для граждан 18 стран, в том числе из России. Эти меры приняты для сдерживания распространения коронавируса, сообщают тайские СМИ.

Ранее граждане России могли использовать свои паспорта для подачи заявления на визу по прибытии в тайских иммиграционных пунктах. Начиная со среды, сделать это россияне уже не смогут.Туроператоры Бурятии в шоке от новых запретов.- Мы не совсем понимаем, что происходит, поскольку никаких разъяснений на этот счет нет, вполне возможно, что туристы Бурятии могут столкнуться с тем, что их развернут уже по прибытию в аэропорт Суварнабхуми в Таиланде на паспортном контроле, - говорят они.Другие отмечают, что речь идет только о тех туристах, кто собирается находиться в Таиланде свыше 30 дней.- Туристы, покупающие обычные туристические путевки, как правило, едут в Таиланд на две недели и этот запрет их не коснется, - считает улан-удэнский менеджер по туризму Мария Головинская.Судя по всему, пострадают прежде всего жители Бурятии, кто использует Таиланд для зимовок и имеет там недвижимость.Между тем, в Таиланде подтвердили ещё 6 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших в этой стране на 11 марта составило 59 человек. Напомним, что в России заболело коронавирусом около 20 человек.Фото: pixabay.com