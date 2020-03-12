В Улан-Удэ незаконно распродали землю на Верхней Березовке

Прокуратура пытается вернуть ее городу





Прокуратура Бурятии после проверки информации Управления Росреестра РБ выявила факт незаконного отчуждения земли у города Улан-Удэ.

«Государственный регистратор управления в мае 2017 года осуществила регистрацию права собственности гражданина на земельный участок, расположенный в поселке Верхняя Березовка в Улан-Удэ. Ранее участок находился в муниципальной собственности. В нарушение закона регистратор не провела правовую экспертизу документов, не проверила подлинность и достоверность свидетельства на право собственности на землю, договор купли-продажи земельного участка, на основании которых он был предоставлен. Это привело к незаконной регистрации права собственности на земельный участок. В дальнейшем его разделили на 11 земельных участков, которые перешли в собственность граждан на основании сделок купли-продажи», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района обратился в суд с иском об истребовании этих участков из незаконного владения в пользу города Улан-Удэ.Железнодорожный районный суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило.Фото: «Номер один»