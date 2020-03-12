В Улан-Удэ ведется проверка гибели четырех человек на пожаре

Рассматриваются версии о неисправном электрооборудовании и неосторожности при курении



В Улан-Удэ в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства гибели четырех человек, тела которых обнаружены во время пожара в жилом доме по улице Хрустальной, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По предварительным данным, в трехкомнатной квартире, где произошло возгорание, проживал мужчина с сожительницей и их знакомый. Накануне хозяин ушел на рыбалку. Вернувшись обратно под вечер, он увидел, что сожительница и квартирант на кухне распивают спиртные напитки. Мужчина не стал пить с ними и лег спать. Через некоторое время он проснулся от едкого запаха дыма, вскочил с кровати и выбежал в подъезд, где находились пожарные, которые эвакуировали его. Во время тушения пожара в квартире обнаружены тела сожительницы и квартиранта, а также тела двух мужчин, проживавших в квартире этажом выше.



В ходе осмотра места происшествия следователем со специалистами противопожарной службы предварительно установлено место, где находился очаг возгорания – в зале возле мебельного гарнитура рядом с электрической розеткой. Там же находился электрический чайник. В связи с этим в настоящее время не исключается версия о возникновении возгорания в результате аварийной работы электрооборудования. Для установления точной причины пожара назначено пожарно-техническое исследование.







Информация о пожаре на телефон «101» поступила в 21:26 (мест). На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела одна из квартир на первом этаже. Пожарные, используя трехколенную лестницу, спасли семерых человек со второго этажа здания, в том числе пятеро детей. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.



В результате пожара огнем повреждена квартира на первом этаже, прогорело межэтажное перекрытие. Общая площадь пожара составила 9 кв м. В результате воздействия продуктов горения погибло 4 человека.



«Сегодня на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Рассматриваются две основные версии возникновения пожара - аварийный режим работы электрооборудования и неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Бурятии Евгений Попов.



В тушении пожара принимали участие 19 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники.



Фото: 03.mchs.gov.ru В Улан-Удэ в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства гибели четырех человек, тела которых обнаружены во время пожара в жилом доме по улице Хрустальной, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, в трехкомнатной квартире, где произошло возгорание, проживал мужчина с сожительницей и их знакомый. Накануне хозяин ушел на рыбалку. Вернувшись обратно под вечер, он увидел, что сожительница и квартирант на кухне распивают спиртные напитки. Мужчина не стал пить с ними и лег спать. Через некоторое время он проснулся от едкого запаха дыма, вскочил с кровати и выбежал в подъезд, где находились пожарные, которые эвакуировали его. Во время тушения пожара в квартире обнаружены тела сожительницы и квартиранта, а также тела двух мужчин, проживавших в квартире этажом выше.В ходе осмотра места происшествия следователем со специалистами противопожарной службы предварительно установлено место, где находился очаг возгорания – в зале возле мебельного гарнитура рядом с электрической розеткой. Там же находился электрический чайник. В связи с этим в настоящее время не исключается версия о возникновении возгорания в результате аварийной работы электрооборудования. Для установления точной причины пожара назначено пожарно-техническое исследование. Напомним , накануне поздним вечером огнеборцы Улан-Удэнского пожарного гарнизона ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Советском районе Улан-Удэ по ул. Хрустальная, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.Информация о пожаре на телефон «101» поступила в 21:26 (мест). На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела одна из квартир на первом этаже. Пожарные, используя трехколенную лестницу, спасли семерых человек со второго этажа здания, в том числе пятеро детей. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.В результате пожара огнем повреждена квартира на первом этаже, прогорело межэтажное перекрытие. Общая площадь пожара составила 9 кв м. В результате воздействия продуктов горения погибло 4 человека.«Сегодня на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Рассматриваются две основные версии возникновения пожара - аварийный режим работы электрооборудования и неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения», - рассказал начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Бурятии Евгений Попов.В тушении пожара принимали участие 19 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники.Фото: 03.mchs.gov.ru