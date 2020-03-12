Архиерейский совет Бурятской митрополии использует Skype

Интернет помогает принимать участие в нем представителям Северобайкальской епархии

Вопросы взаимодействия Улан-Удэнской и Северобайкальской епархий Бурятской митрополии в проблемах религиозного образования обсудил Архиерейский совет Бурятской митрополии, сообщила её пресс-служба.Совет прошел в Улан-Удэ под председательством митрополита Савватия. В работе совета принял участие епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай.В ходе работы архипастыри Бурятской митрополии обсудили различные аспекты жизни вверенных им епархий. Для участия в работе Архиерейского совета приглашались руководители отделов религиозного образования и катехизации: от Улан-Удэнской епархии — иерей Роман Хлыбов, от Северобайкальской епархии — Дмитрий Чалый, который связывался с Улан-Удэ дистанционно через Skype.Руководители епархиальных отделов выступили с сообщениями о проводимой работе, о трудностях, которые возникают в деятельности отделов. В ходе работы Архиерейского совета состоялось обсуждение проблем, обозначенных руководителями епархиальных отделов, даны рекомендации по разрешению трудностей, намечены планы по дальнейшей совместной деятельности епархий Бурятской митрополии в вопросах организации работы религиозного образования.Архиерейский совет проходит под председательством главы митрополии и осуществляет координацию богослужебной, пастырской, духовно-просветительской, образовательной, миссионерской, молодежной, издательской, информационной, социальной, благотворительной деятельности епархий, а также вопросы их взаимодействия с обществом и органами светской власти. Архиерейский совет митрополии созывается по мере надобности, но не менее одного раза в квартал, в составе всех архиереев митрополии, а также секретаря совета.Фото: uud-eparh.ru