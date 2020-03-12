В Улан-Удэ полицейские задержали автоугонщицу

Владелец иномарки сам привел девушку домой с улицы



В Улан-Удэ полицейские по горячим следам раскрыли угон автомобиля. Иномаркой случайного знакомого решила воспользоваться 23-летняя горожанка, сообщили в МВД по Бурятии.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, вечером 10 марта с заявлением об угоне иномарки в полицию Советского района обратился 49-летний житель Улан-Удэ. Ущерб составил 250 тыс рублей.

Сотрудники полиции установили, что накануне мужчина и его друг познакомились с девушками на улице и распивали спиртные напитки у хозяина автомобиля. Вечером девушки собрались домой. При этом, одна из них прихватила ключи от машины случайного знакомого.



Не имея права управления, девушка, выезжая с парковки, повредила бампер угнанной автомашины. Заметив повреждение, злоумышленница бросила угнанный автомобиль на улице им. Ранжурова и сбежала.



Подозреваемая задержана по горячим следам. Ей оказалась 23-летняя горожанка. Девушка не работает, ранее не судима. Автомобиль изъят, возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



Фото: baikalfinans.com

