Юрий Трутнев: «Люди в нацпарке не должны страдать!»

Юрий Трутнев подверг резкой критике минприродных ресурсов РФ за неисполнение поручения президента России о выведении населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения из границ Тункинского национального парка. Критика прозвучала в ходе совещания по экономическому и социальному развитию Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.
«Мы собрались делать дело для людей. Там люди живут! И при этом они не могут купить участок, построить дом, мы не можем строить детские сады, школы, объекты инфраструктуры. Я надеюсь, что после сегодняшнего совещания, мы быстро решим этот вопрос. Особо охраняемые природные территории требуют особой защиты и охраны, но при этом люди не должны страдать от пробелов в законодательстве. Надо исключать населенные пункты, увеличивать границу ООПТ и закрывать эту тему. Год провозились! Почему за год ничего не сделано?» - обратился полпред президента в ДФО к представителю федерального минприроды РФ - замминистра Мураду Керимову.
Юрий Трутнев обязал доложить председателю правительства РФ о том, что министром природных ресурсов не выполнено поручение в рамках исполнения указа президента с предложением принять меры дисциплинарного взыскания по отношению к ответственным сотрудникам в ранге не ниже заместителя министра. Кроме того, полпред отвел месяц на окончательное решение проблемы.
В течение года с момента получения прямого поручения о выведении населенных пунктов за пределы Тункинского национального парка правительство Бурятии занимается подготовкой документов. Проект постановления правительства РФ, предполагающий внесение изменений в действующее федеральное законодательство, разработан, рассказал полпреду глава Бурятии Алексей Цыденов. На проект получены положительные заключения всех заинтересованных ведомств, в том числе Генпрокуртуры прокуратуры РФ, решение остается за федеральным министерством природных ресурсов.
Как сообщал «Номер один»
, в соответствии проектом постановления, жители Тункинского района смогут оформить законное право собственности на свои земельные участки, будут решены проблемы хозяйствующих субъектов. Взамен в состав нацпарка будут включены другие природные территории, которые нуждаются в особом режиме охраны, но не имеют статуса заповедника, включая территорию «Снежинского» заказника регионального значения площадью около 240 тыс гектаров.
Отметим, о решении этой проблемы заявляло пять лет назад еще прежнее правительство Бурятии под руководством Вячеслава Наговицына и экс-депутат Госдумы от Бурятии Михаил Слипенчук. Тогда в декабре 2013 года президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и иные законодательные акты РФ. Все это должно было снять запрет на регистрационные действия по переходу права собственности и права владения на ранее зарегистрированные земельные участки в Тункинском районе. Однако не позволяло выделять и предоставлять землю в собственность граждан, в том числе слабозащищенным слоям населения и льготным категориям граждан (многодетным семьям, ветеранам и членам семей ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидам и иным).
Кроме того, допускалось предоставление в аренду земельных участков на территории национального парка под строительство только объектов рекреационно-туристического назначения, что исключало строительство социальных и культурно-досуговых объектов, а также индивидуально-жилищное строительство.
В это же время появилось обращение жителей Тункинского района на имя президента РФ Владимира Путина о выведении из состава национального парка «Тункинский» земель поселений, сельскохозяйственного назначения и промышленности. Взамен предлагалось ввести в состав нацпарка другие уникальные природные комплексы Восточных Саян и даже Закаменского района.
Фото: egov-buryatia.ru
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