В Бурятии ушел из жизни еще один фронтовик

Ветеран войны Иннокентий Быков скончался на 97-м году жизни





Руководство и личный состав МВД Бурятии и Совет ветеранов ведомства выразили глубокие соболезнования родным и близким подполковника милиции в отставке, фронтовика Иннокентия Марковича Быкова. Ветеран Великой Отечественной войны скончался на 97-м году жизни.





Иннокентий Быков в 1943 году по призыву Слюдянского райисполкома вступил в ряды Советской Армии. Службу в вооруженных силах проходил в 111-м истребительном противотанковом артиллерийском полку 111-й танковой дивизии в должности старшего разведчика.С 1945 по 1951 год служил в войсковой части Забайкальского военного округа.В 1961 году окончил Высшую школу МВД РСФСР, назначен на должность заместителя начальника Отдела милиции Железнодорожного райисполкома Улан-Удэ.Службу завершил в звании подполковника в 1971 году в должности заместителя начальника отдела внутренних дел Железнодорожного райисполкома Улан-Удэ,Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией», медалью «30 лет Советской Армии и Флота» и другими наградами.Напомним, по данным на 1 февраля 2020 года в Бурятии осталось лишь 200 ветеранов Великой Отечественной войны.Фото: «Номер один», МВД Бурятии