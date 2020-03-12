В Бурятии авиабилеты разрешили сдавать без штрафов

Причиной этого стал коронавирус





Коронавирус меняет политику авиакомпаний в связи с желанием пассажиров не рисковать и отменять свои планы на поездки. Так, авиакомпания «Победа» на фоне эпидемии ввела 499-рублевый сбор за возможность сдать билет без финансовых потерь. Ранее при отказе от полета Улан-Удэ – Москва - Улан-Удэ деньги за авиабилет возвращали лишь по самому дорогому тарифу из пакета авиакомпании.

С 8 марта, заплатив дополнительный сбор, можно будет сдать билет без санкций. Пассажиры смогут отказаться от перелета «Победой» не позднее чем за 48 часов до вылета. В свою очередь, вторая авиакомпания, осуществляющая полеты по московскому направлению, - S7 Airlines - вернет деньги за отказ от полета без обязательного сбора.Пассажиры смогут вернуть деньги за авиабилеты, приобретенные в период с 5 марта по 10 апреля, а предложение доступно на всех рейсах S7 Airlines без ограничений по дате перелета, говорится в сообщении авиакомпании. А отказаться от полета в Москву и обратно с S7 можно всего за 40 минут до вылета.Фото: «Номер один»