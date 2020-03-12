Самая мощная огнеметная система в мире развертывается в Бурятии

Экипажи «Солнцепеков» вышли на полигон «Онохой» Восточного военного округа



Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» соединения радиационной, химической и биологической защиты, дислоцированного в Бурятии, начали курс подготовки по выполнению учебно-боевых задач в полевых условиях.



Занятия проходят на полигоне «Онохой» в рамках стартовавшего масштабного полевого выхода подразделений РХБ защиты Восточного военного округа в зимнем периоде обучения, сообщили в пресс-службе ВВО.



Основу подготовки военнослужащих составляет комплекс оперативных задач по развертыванию огнеметных систем, а также выполнению огневых задач и поражению вероятного противника в труднодоступных районах и условных пунктах управления. Важнейшим элементом подготовки огнеметчиков является загрузка неуправляемых реактивных снарядов, которая производится с транспортно-заряжающих машин с помощью мультипликатора несъемного кранового оборудования.



Также, по ходу проведения занятия огнеметчиками отрабатываются вводные задачи и нормативы по плану наращивания учебной боевой обстановки.



Напомним, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А - самая мобильная, защищенная и самая мощная огнеметная система в мире. Многоствольный огнемет способен поражать легкобронированные цели, транспортные средства, разрушать здания и сооружения.



Фото: пресс-служба ВВО



