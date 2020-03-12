В Бурятии создадут генофондное хозяйство аборигенного КРС

На этой основе планируется вывести новую отечественную мясную породу скота



В Бурятии начали работу по созданию генофондного хозяйства аборигенного бурятского скота. Сотрудники Госплемслужбы совместно с известным селекционером Бурятии, инициатором завоза аборигенного бурятского скота (АБКРС) из Монголии, Булатом Лхасарановым посетили Кяхтинский район.



«Перед нами стоит задача совместно с Булатом Лхасарановым провести работу по созданию условий для увеличения поголовья аборигенного бурятского скота в регионе. Мы будем закреплять быков производителей по фермерским хозяйствам. Такая работа уже началась в Кяхтинском, Мухоршибирском, Джидинском, Еравнинском районах», - рассказал руководитель госплемслужбы Баяр Минжуров.



Он подчеркнул, что сегодня для этого уже созданы необходимые условия: племенная служба оснащена лабораторией имунно-генетической экспертизы, что в дальнейшем пригодится в работе по восстановлению генофонда. Также ведомство располагает передвижной лабораторией репродукции сельскохозяйственных животных.



Перед наукой стоит задача - восстановить генофонд аборигенного бурятского скота и на этой основе создать новую отечественную, мясную породу скота.



«Ценность аборигенной заключается в генофонде. Этот скот «учился» жить в суровых условиях Сибири на протяжении многих тысячелетий. Эта особенность стойко передается из поколения в поколение. Наша задача сегодня продолжить работу с АБКРС. В Бурятии сейчас около 200 голов этого скота. Мы должны довести до 1000 голов коров», - отметил Булат Лхасаранов.



Он также добавил, что положительно оценивает инициативу ученых БГСХА по созданию новой породы на основе АБКРС, назвав этот проект «программой максимум».



Напомним, в феврале на форсайт-сессии после публичного отчета правительства республики ученые Бурятской сельскохозяйственной академии предложили на основе генофонда АБКРС создать новую отечественную мясную породу крупного рогатого скота. По словам ученых, коровы создаваемой породы будут отличаться высокими продуктивными качествами при максимальной приспособленности к условиям забайкальского климата, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



Фото: Минсельхозпрод Бурятии



