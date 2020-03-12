Представитель буддистов оценил консолидирующую роль Конституции

Также ламе понравилась поправка с упоминанием бога





Россия испокон веков является многорелигиозной страной, и для ее жителей важна духовная защита. Поэтому слова президента Владимира Путина о том, что обновленная Конституция должна объединять всех людей, вне зависимости от национальности и вероисповедания, очень важны, заявил РИА Новости представитель Буддийской традиционной сангхи России в Москве лама Баир Цымпилов.

Путин на встрече с лидерами думских фракций заявил, что принципиально важно, "чтобы обновленная конституция объединяла людей, вне зависимости от их политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания"."Испокон веков у нас многонациональная и многорелигиозная страна. Поэтому духовная защита для наших верующих всегда важна", - сказал лама Цымпилов.Таким образом вопрос о консолидирующей роли конституции, по его словам, очень важен для будущих поколений. Также, по его словам, важна и предложенная поправка в Основной закон страны с упоминанием бога."Ведь когда человек верит, то намного легче жить, опираясь на правильное мировоззрение и ценности - почитание своих родителей и учителей, любовь к своей родине и понимание того, что она одна и дается раз в жизни", - заключил представитель российской общины буддистов.Фото: «Номер один»