Новым главврачом Республиканской больницы стал Игорь Шпак

Он работал замом главврача РКБ с 2009 года



Приказом министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой с 11 марта Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко возглавил заслуженный врач республики, врач высшей категории Игорь Шпак.

Игорь Шпак родился 15 февраля 1966 года. В 1989 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 1995 году окончил клиническую ординатуру Новосибирского государственного мед института.



В 2002 году Игорь Шпак возглавил кардиологическое отделение РКБ им. Семашко. В настоящее время является главным внештатным кардиологом Минздрава Бурятии.



С 2009 года Игорь Шпак занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе.



«С его участием больница получила лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, по офтальмологии, гинекологии и урологии, что позволило жителям Бурятии, не покидая пределов республики, получать необходимую квалифицированную медицинскую помощь», сообщает пресс-служба Республиканской больницы.



Напомним, с 2007 года РКБ возглавляла Евгения Лудупова. В начале февраля этого года ее



Фото: РКБ Игорь Шпак родился 15 февраля 1966 года. В 1989 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 1995 году окончил клиническую ординатуру Новосибирского государственного мед института.В 2002 году Игорь Шпак возглавил кардиологическое отделение РКБ им. Семашко. В настоящее время является главным внештатным кардиологом Минздрава Бурятии.С 2009 года Игорь Шпак занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе.«С его участием больница получила лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, по офтальмологии, гинекологии и урологии, что позволило жителям Бурятии, не покидая пределов республики, получать необходимую квалифицированную медицинскую помощь», сообщает пресс-служба Республиканской больницы.Напомним, с 2007 года РКБ возглавляла Евгения Лудупова. В начале февраля этого года ее назначили министром здравоохранения Бурятии.Фото: РКБ