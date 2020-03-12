Новым главврачом Республиканской больницы стал Игорь Шпак

Приказом министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой с 11 марта Республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко возглавил заслуженный врач республики, врач высшей категории Игорь Шпак.
Игорь Шпак родился 15 февраля 1966 года. В 1989 году окончил Благовещенский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 1995 году окончил клиническую ординатуру Новосибирского государственного мед института.
В 2002 году Игорь Шпак возглавил кардиологическое отделение РКБ им. Семашко. В настоящее время является главным внештатным кардиологом Минздрава Бурятии.
С 2009 года Игорь Шпак занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе.
«С его участием больница получила лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии, по офтальмологии, гинекологии и урологии, что позволило жителям Бурятии, не покидая пределов республики, получать необходимую квалифицированную медицинскую помощь», сообщает пресс-служба Республиканской больницы.
Напомним, с 2007 года РКБ возглавляла Евгения Лудупова. В начале февраля этого года ее назначили министром здравоохранения
Бурятии.
Фото: РКБ
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