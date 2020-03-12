12.03.2020
Житель Улан-Удэ пытался вывезти в КНР боеприпасы

Житель Улан-Удэ пытался вывезти в КНР боеприпасы

Двадцать патронов калибра 7,62 изъяли у него таможенники МАПП Забайкальск

Административное дело за попытку незаконного вывоза патронов в Китай возбудила Читинская таможня в отношении жителя Улан-Удэ. Он выезжал из России в КНР через пункт пропуска МАПП Забайкальск.  Двадцать патронов  обнаружены в его  автомобиле, сообщили в пресс-службе таможни.

Житель Улан-Удэ пассажирскую таможенную декларацию не предъявил, на вопрос сотрудников таможни о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, ответил отрицательно.

Правонарушение было  выявлено до закрытия границы на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Административное дело возбуждено после получения   результатов  экспертизы.

Фото: dvtu.customs.ru
граница контрабанда патроны
^