Житель Улан-Удэ пытался вывезти в КНР боеприпасы

Двадцать патронов калибра 7,62 изъяли у него таможенники МАПП Забайкальск



Административное дело за попытку незаконного вывоза патронов в Китай возбудила Читинская таможня в отношении жителя Улан-Удэ. Он выезжал из России в КНР через пункт пропуска МАПП Забайкальск. Двадцать патронов обнаружены в его автомобиле, сообщили в пресс-службе таможни.



Житель Улан-Удэ пассажирскую таможенную декларацию не предъявил, на вопрос сотрудников таможни о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, ответил отрицательно.



Правонарушение было выявлено до закрытия границы на карантин в связи с эпидемией коронавируса. Административное дело возбуждено после получения результатов экспертизы.



Фото: dvtu.customs.ru

