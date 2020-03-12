В Бурятии стали чаще сбывать фальшивые деньги

В 2019 году в банковской системе республики обнаружено 63 поддельных банкноты





Последний случай зафиксирован в декабре, а в целом в прошлом году в республике выявлено четыре попытки сбыта «ненастоящих» купюр, по Сибири же в 2019 году - около 1,7 тыс. фальшивок.

Согласно данным Центробанка России, количество выявленных в банковской системе в 2019 году поддельных российских купюр увеличилось по сравнению с 2018 годом на 7,4% - с 38,5 тыс. до 41,4 тыс. Общая сумма подделок составила 157,9 млн рублей.Рост выявленных фальшивых дензнаков в 2019 году произошел впервые с 2014 года, четыре предыдущих года их количество последовательно снижалось.Главный эксперт по исследованию денежных знаков Национального банка Бурятии Игорь Дорошенко советует не принимать деньги от малознакомых людей. Но если фальшивка все-таки попалась, следует сразу обращаться в полицию.- За изготовление и распространение поддельных билетов банка России, согласно ст. 186 УК РФ, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет, поэтому меня несколько удивляет, что за попытки сбыта фальшивок в 2019 году в Бурятии всем дали условные сроки. Такой парадокс – защитные признаки усиливаются, а ответственность уменьшается, - недоумевает Игорь Дорошенко.По словам эксперта, отличить поддельную купюру от настоящей не так уж сложно. Главный «опознавательный» признак – водяной знак.- Конечно, поддельную купюру легче распознать тому, кто постоянно работает с деньгами - банковским работникам, продавцам, так как глаз наметан, можно заметить отличия даже по качеству бумаги, яркости красок и многим другим признакам. Самая «защищенная» купюра – 2000 рублей, на ней насчитывается 43 защитных признака, на тысяче – более 20, - говорит эксперт.Труднее всего, по словам Игоря Дорошенко, фальшивомонетчикам подделать водяной знак. Его, как правило, наносят методом напечатки, травления, гравировки, тогда как подлинный водяной знак выполняют методом отлива, можно четко различить светлые, темные тона, полутона, оттенки светлее светлых по отношению к общему тону бумаги.- В основном билеты Банка России подделывают методом напечатки с внутренней стороны, но так получаются только полутона и темные участки по отношению к общему тону бумаги, - отмечает наш собеседник.Поддельные деньги отличаются от настоящих в первую очередь тем, что на них не читаются или некорректно читаются водяные знаки, перфорация и рельефность, особенно для людей с ослабленным зрением, на ощупь не воспринимаются. Переливающиеся на свету знаки не меняют своего оттенка, а если и меняют, то не на тот цвет, который должен быть. Если есть увеличительное стекло, можно присмотреться к качеству печати. Серийный номер имеет характерные признаки высокой печати, а микропечать должна читаться. Кроме того, на оборотной стороне рублевых купюр, на купонных полях, рассмотрите защитную сетку. Линии четкие, тонкие, не имеют разрывов, не состоят из точек. Еще один верный признак – качество бумаги. Если чувствуете, что купюра слишком тонкая, более гладкая или к тому же еще и расслаивающаяся, то брать такие деньги не стоит.- Основная часть поддельных банкнот изготавливается по упрощенным технологиям, повторяющим общий дизайн, и лишь имитируют те или иные признаки подлинности. Широко используются репрографические способы воспроизведения, сейчас наиболее популярны такие как электрофотография, струйная печать, термоперенос красящего вещества и некоторые другие, - рассказывает Игорь Дорошенко.Наметанный глаз помог главному эксперту по исследованию денежных знаков Национального банка Бурятии в июне 2001 года выявить поддельную сторублевую купюру. Изготовлена банкнота методом высокой и глубокой печати.- Несмотря на среднее качество графического изображения, сама подделка выполнена по достаточно сложной полиграфической технологии. В частности, на поддельной банкноте воспроизведен используемый для защиты денежных билетов от подделки «орловский эффект», то есть резкий переход цвета от одного к другому, - разъясняет эксперт.Уже в сентябре 2001 года сотрудники ГУБЭП в Иркутске задержали изготовителя и сбытчика поддельных сторублевых купюр. Изготовителем оказался ранее судимый за фальшивомонетничество 50-летний Владимир Гуринов, который со второй половины 80-х до 1990 года промышлял изготовлением и сбытом пятирублевых купюр. Отбыв наказание за изготовление и распространение 1300 фальшивых казначейских билетов, Гуринов решил вернуться к своему занятию и начал печатать сотенные бумажки. Развернуть широкую деятельность ему не удалось – в оборот попали только 37 поддельных купюр. В 2002 году Гуринова приговорили к пяти годам лишения свободы.Игорь Дорошенко советует пользоваться бесплатным мобильным приложением «Банкноты Банка России». Сервис не определяет подлинность банкнот, но помогает сделать это самостоятельно без использования специального оборудования, ориентируясь на подсказки. С помощью камеры гаджета можно отсканировать визуальный образ банкноты. Программа определяет год модификации банкноты, показывает, где расположены защитные тактильные и визуальные признаки и как они должны выглядеть на подлинных денежных знаках. Приложение содержит информацию обо всех банкнотах Банка России и их защитных свойствах.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: МВД Бурятии