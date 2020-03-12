Согласована концепция индийского медцентра в Улан-Удэ

В нем будут открыты отделения офтальмологии и гемодиализа



Концепция многопрофильного медицинского центра, который планирует построить в Улан-Удэ индийская компания «Меданта» (Medanta), согласована. Об этом сообщила пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Агентство оказывает поддержку инвестору. По словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, в рамках медцентра будут открыты отделения офтальмологии и гемодиализа.



«Сам проект структурирован на условиях концессии, были организованы переговоры с юридическими консультантами. Сейчас определен земельный участок под строительство, создано российское юридическое лицо в Улан-Удэ, разработаны варианты архитектурной концепции центра, подобран юридический консультант для подготовки концессионного соглашения. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 0,5 млрд рублей. Будет создано около 80 рабочих мест», – пояснил он.







«Меданта» — крупнейшая медицинская сеть в Индии. Клиника работает по международным стандартам, имеет сертификацию по стандарту JCI, использует лучшие мировые практики. Она оказывает услуги более чем по 30 направлениям, включая кардиологию, онкологию, гастроэнтерологию, неврологию, неотложную помощь, травматологию и ортопедию, педиатрию и другие. Компания основана в 2009 году и на сегодняшний день является одной из ведущих сетей частных медицинских госпиталей в Индии. В городе Гургаон (Гуруграм) в 30 км от Дели у компании под управлением так называемый медицинский город Medanta (Medanta the Medcity), включающий 15 госпиталей, объединенных в одном кампусе площадью 195 тыс кв метров, научно-исследовательский центр и школу для подготовки врачей и медсестер. Общая мощность – 1250 коек, включая более 350 коек интенсивной терапии, и 45 операционных. В год в Medanta the Medcity проводится около 15 тыс операций, ежедневно принимается до 40 тыс пациентов.



Фото: egov-buryatia.ru Концепция многопрофильного медицинского центра, который планирует построить в Улан-Удэ индийская компания «Меданта» (Medanta), согласована. Об этом сообщила пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Агентство оказывает поддержку инвестору. По словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, в рамках медцентра будут открыты отделения офтальмологии и гемодиализа.«Сам проект структурирован на условиях концессии, были организованы переговоры с юридическими консультантами. Сейчас определен земельный участок под строительство, создано российское юридическое лицо в Улан-Удэ, разработаны варианты архитектурной концепции центра, подобран юридический консультант для подготовки концессионного соглашения. Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 0,5 млрд рублей. Будет создано около 80 рабочих мест», – пояснил он. Как сообщал «Номер один» , в конце января в Дели состоялась встреча главы Бурятии Алексея Цыденова с сооснователем «Меданты» господином Сунилом Сачдевой. Встреча стала продолжением индийской бизнес-миссии во Владивосток в августе 2019 года и последующих переговоров в рамках пятого Восточного экономического форума в сентябре, после которых представители индийской сети госпиталей приехали в Улан-Удэ для ознакомления с возможностями сотрудничества в сфере здравоохранения. Тогда стороны обсудили возможность строительства трех гемодиализных центров в районах республики, инвестиции в модернизацию оборудования онкологического диспансера, инвестиции в офтальмологию и продвижение на рынке Индии экспресс-гемотестов для выявления инсульта и других повреждений мозга. Эта работа ведется правительством Бурятии в рамках достигнутых договоренностей между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендой Моди по укреплению экономических взаимоотношений между странами.— крупнейшая медицинская сеть в Индии. Клиника работает по международным стандартам, имеет сертификацию по стандарту JCI, использует лучшие мировые практики. Она оказывает услуги более чем по 30 направлениям, включая кардиологию, онкологию, гастроэнтерологию, неврологию, неотложную помощь, травматологию и ортопедию, педиатрию и другие. Компания основана в 2009 году и на сегодняшний день является одной из ведущих сетей частных медицинских госпиталей в Индии. В городе Гургаон (Гуруграм) в 30 км от Дели у компании под управлением так называемый медицинский город Medanta (Medanta the Medcity), включающий 15 госпиталей, объединенных в одном кампусе площадью 195 тыс кв метров, научно-исследовательский центр и школу для подготовки врачей и медсестер. Общая мощность – 1250 коек, включая более 350 коек интенсивной терапии, и 45 операционных. В год в Medanta the Medcity проводится около 15 тыс операций, ежедневно принимается до 40 тыс пациентов.Фото: egov-buryatia.ru