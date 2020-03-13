В Бурятии из депо ВСЖД уволен машинист-наркоман

Он работал без помощника, не имея права на это, и допустил сход локомотива





Машинист, управлявший локомотивом в состоянии наркотического опьянения, стал главной причиной схода в феврале 2020 года подвижного состава при выезде из локомотивного эксплуатационного депо Новая Чара ВСЖД, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Как установила проверка инцидента, проведенная Байкальской транспортной прокуратуры, машинист также работал без допуска и без прохождения обязательной аттестации, дающей право управления без помощника машиниста.

«Из-за нарушений требований безопасности при производстве маневров произошел сход тепловоза с железнодорожного пути», - отметили в надзорном органе.

Байкальский транспортный прокурор возбудил в отношении машиниста дело по статье 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях общего пользования, железнодорожных путях необщего пользования или на железнодорожных переездах». Машинист привлечен к административной ответственности, оштрафован и уволен с работы.

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