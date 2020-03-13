Частные детсады Бурятии получат субсидии на создание новых мест

Норматив стоимости оснащения одного места составляет 123 тыс рублей



Соглашение о предоставлении субсидии по созданию дополнительных мест в частных детсадах для детей от полутора до трех лет заключили минпросвещения России и правительство Бурятии. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки республики Валерий Поздняков на совещании с руководителями частных дошкольных образовательных организаций.



«Планируется создание 1156 мест в частных дошкольных образовательных организациях республики. Общий объем субсидии составляет более 142,6 млн рублей, из них федеральный бюджет направит более 139,7 млн рублей», - рассказал Валерий Поздняков.



На эти средства владельцы частных детских садов должны приобрести мебель для раздевалок, групповых и спальных комнат; оборудование (стиральные машины, умывальники, полотенцесушители и пр.) для присмотра и ухода за детьми; оборудование для пищеблока и медицинского кабинета.



Кроме того, сады должны быть оборудованы под детей с ограниченными возможностями здоровья и иметь: звуковые маяки с беспроводной кнопкой активации, мнемосхемы, информационно-тактильные знаки для детей с нарушениями зрения.



Для игровой, коммуникативной деятельности и развития речи будут приобретаться материалы для сенсорного развития и мелкой моторики, а также дидактическое оборудование.



«Ведомственный приказ утверждает не только перечень средств обучения и воспитания, требуемых для создания дошкольных мест, но и норматив стоимости оснащения одного места средствами обучения и воспитания в объёме 123,4 тыс рублей», - подчеркнула начальник отдела дошкольного и общего образования минобрнауки Бурятии Татьяна Елистратова.



Получателями субсидии могут стать все частные дошкольные организации, ведущие образовательную деятельность, за исключением государственных и муниципальных.



Отметим, всего в Бурятии сейчас насчитывается 27 лицензированных частных детских садов и 35 индивидуальных предпринимателей, занимающихся только присмотром и уходом за малышами. Эти сады посещают 4150 детей. На 1 марта 2020 года не обеспечены местами в детских садах 8152 детей, из них в возрасте от 3 до 7 лет – 5341 человек.



Фото: egov-buryatia.ru

