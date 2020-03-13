В Бурятии фальсифицировали «перепись» животных

Это могло привести к завышению лимитов на отстрел зверей





В бюджетном учреждении «Природопользование и охрана окружающей среды РБ» (БУ «Бурприрода») назначена прокурорская проверка в связи с подозрениями в массовой фальсификации зимних маршрутных учетов животных. Судя по всему, ведомство оперировало во многом искаженными, оторванными от реальности данными, что могло привести к завышению лимитов на отстрел животных в Бурятии.

Как известно, определить численность того или иного вида животного, обитающего в лесах, можно лишь приблизительно, «на глазок». Причем не самих зверей, а лишь их следы, да и то в холодный период, когда они отчетливо проявляются на снегу. Именно на этом и основан метод отслеживания зимних маршрутов животных. Охотоведы на определенной площади считают число следов (маршрутов) каждого вида, появившихся за конкретные промежутки времени (от суток и более). И затем высчитывают среднее значение по определенным коэффициентам. Так определяется более-менее конкретная цифра зверей, обитающих в наших лесах.Однако для организации маршрутного учета необходимы средства на топливо и зарплату учетчиков, осуществляющих ежегодную перепись животных. Причем в заказнике «Узколугский», как сообщил «Номер один» участковый государственный инспектор Валерий Федотов, зимний маршрутный учет в этом году не проводился. Судя по всему, с определенной целью.- Учетные данные просто нарисовали на бумаге, вернее, на компьютере, дав наверх искаженные сведения, - заявил он. - А недостоверная информация, в свою очередь, могла привести к фиктивному завышению численности тех же копытных в этом районе и увеличению квот на добычу и продажу большего количества лицензий.Как говорится, дело знакомое - бизнес есть бизнес. Чем больше животных в лесах, тем больше можно продать лицензий. Другой вопрос, что Бурятия при подобных методах «учета» сталкивается с угрозой значительного ущерба для животного мира.Если в реальности тех же копытных (на которые идет безудержный лицензионный отстрел) становится все меньше, то даже фиктивное сохранение по бумагам численности животных приведет к непоправимому сокращению популяции. Что касается прокуратуры, то проверяющих будет интересовать - выделялись ли на проведение зимних маршрутов бюджетные средства и как они расходовались? Как сообщил Валерий Федотов, проверке подлежат не только заказник «Узколугский», но и специализированное охотничье хозяйство БУ «Бурприрода».Будем надеяться, что в конечном итоге визит прокуроров в заказники «Бурприроды» послужит задаче усиления государственного контроля над определением лимита добычи животных. Запасов, которых в лесах в реальности может оказаться значительно меньше, чем говорится в чиновничьих отчетах.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com