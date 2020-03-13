Коронавирус закрыл тысячи предприятий в Монголии

После выявления в Монголии первого инфицированного коронавирусом, которым стал приехавший из России гражданин Франции, власти вводят все более суровые меры.
Новым шагом стало беспрецедентное решение мэра Улан-Батора г-на Амарсайхана закрыть 4825 предприятий, которые работают в черте города. Закрыто большинство предприятий монгольской столицы.
Это колоссальный удар по экономике крупнейшего города Страны степей и привычному образу жизни улан-баторцев.
«Закрыты все предприятия и магазины кроме продовольственных», - сообщает агентство CentralAsia
.
Отмечается, что запрет коснулся всех крупных торговых центров, универмагов, рынков, которые специализируются на продаже непродовольственных товарах, парикмахерских, салонов красоты, обувных магазинов, фотостудий, ломбардов и автосервисов. Ограничения действуют до 16 марта.
«В этот период все предприятия обязаны провести санитарную обработку», - сообщает Интернет-ресурс.
Продовольственные рынки работают в привычном режиме. Общепит - до 22 часов ночи.
Все новые и новые ограничения, появляющиеся в Монголии, отражают большой страх страны перед коронавирусом. Ведь даже в богатых, развитых странах, где медицина находится на высоком уровне, сегодня начинает складываться сложная ситуация.
В случае вспышки заболевания в стране, Монголия - небогатая, закредитованная, с неразвитой вирусологией - вряд ли найдет достаточно ресурсов для борьбы с бедствием и оно обернется массовыми смертями граждан, как в Иране. Поэтому огромное внимание к профилактическим мероприятиям легко объяснимо.
Под влиянием страха, совсем недавно монгольская сторона инициировала прекращение
железнодорожного пассажирского сообщения с Россией через бурятскую станцию Наушки, также почти до конца марта монголы пролонгировали приостановку авиасообщения с Улан-Удэ и Иркутском.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?