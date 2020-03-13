Коронавирус закрыл тысячи предприятий в Монголии

Власти соседней страны вводят невиданные ранее запреты





После выявления в Монголии первого инфицированного коронавирусом, которым стал приехавший из России гражданин Франции, власти вводят все более суровые меры.

Это колоссальный удар по экономике крупнейшего города Страны степей и привычному образу жизни улан-баторцев.