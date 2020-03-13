В Чите осуждены вымогатели денег у сирот, действовавшие и в Бурятии

Преступники крали или вымогали накопления у выпускников детских домов



От 10 до 18 лет исправительной колонии строгого режима - такие наказания назначил Черновский районный суд пяти жителям города Петровск-Забайкальский Забайкальского края в возрасте от 22 до 30 лет. Они крали и вымогали деньги у выпускников детских домов в Забайкалье и в Бурятии.



Членам преступной группы в зависимости от роли и степени участия в ней инкриминировались «кражи», «мошенничества» и «вымогательство», сообщили в прокуратуре Забайкальского края.



Суд установил, что с 2015-го по январь 2017-го года молодые люди в составе организованной группы на территории Забайкальского края и Бурятии совершили 11 тяжких и особо тяжких преступлений. Зная, что после выпуска из учреждений для детей-сирот потерпевшие получают право распоряжаться накопленными на их счетах денежными средствами, они входили к ним в доверие и тайно либо обманом завладевали деньгами выпускников. Встречая противодействие, они похищали денежные средства под угрозой применения насилия, то есть совершали вымогательство.



Похищенные у сирот деньги тратились на праздный образ жизни в дорогих отелях, спускались в ресторанах, клубах и саунах.



В ходе судебного заседания четверо из пяти молодых людей вину в совершении указанных преступлений не признали в полном объеме, а один из них признавал частично, указывая на то, что преступления им были совершены единолично. Вместе с тем сторона обвинения представила суду достаточно доказательств их причастности к совершению преступлений.



Суд также удовлетворил исковые требования потерпевших и взыскал с осужденных сумму причиненного сиротам ущерба. Он оценивается в 4 млн рублей.



Приговор в законную силу пока не вступил, отметили в надзорном органе.



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