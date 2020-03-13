Мэр Улан-Удэ утвердил проект строительства дороги от 102 до 118 микрорайона

Ее построят уже в этом году





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, которым утвердил проект планировки и межевания территории для строительства автомобильной дороги от 102 до 118 мкрн в Октябрьском районе города.

- Это необходимо для корректировки проектной документации на строительство объекта, которая продлится до 1 мая, - пояснили в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.Строительство автодороги от 102 до 118 мкрн протяженностью 1,6 км начнется в этом году. Сейчас она является гравийной.Строительство будет вестись за счет средств муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной сети в г. Улан-Удэ». На эти цели планируется направить более 105 млн рублей, в том числе свыше 103 млн руб. - из федерального бюджета и более 2 млн руб. – из республиканского.В рамках строительных работ также будет осуществляться устройство пешеходных тротуаров, остановочных карманов, мероприятия по водоотведению, освещению, обеспечению безбарьерной среды на дороге.Дорога будет сдана в эксплуатацию до конца этого года, сообщили в Комитете по строительству мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ