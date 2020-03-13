В Бурятии перед судом предстанет убийца несовершеннолетней подруги

Девушка разозлила 19-летнего приятеля отказом в интимной близости



В Бурятии завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека, который обвиняется в убийстве несовершеннолетней подруги, отказавшей ему в интимной близости.



По данным следствия, вечером 24 июня прошлого года в селе Петропавловка обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со знакомой несовершеннолетней девушкой. Затем около полуночи они уединились в заброшенном здании, где решили переночевать. Там пьяный юноша захотел интимной близости, но получил отказ от девушки.



Из мести он схватил камень и с силой нанес им несколько ударов по голове подруги. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Молодой человек покинул развалины и скрылся с места происшествия, но вскоре был изобличен и задержан.



В ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Фото: «Номер один»

