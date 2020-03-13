В Бурятии приняты первые заявления на маткапитал за первенца

Две молодые мамы не стали тянуть с «капитализацией» своей радости



В Бурятии приняты первые два заявления на материнский капитал на первого ребенка. За оформлением сертификата обратились жительницы села Заиграево и города Северобайкальска.



У них в 2020 году родились первенцы и женщины по новому закону получили право на материнский капитал в размере 466 617 руб, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



С вступлением в силу с 12 марта нового законодательства Пенсионный фонд начал прием заявлений на оформление материнского капитала за первого ребенка. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс рублей и составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал



Напомним, что действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 2020-го года, появятся новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.



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