Бесхозные автомобили заполонили дворы Улан-Удэ

Владельцы не забирают их по разным причинам - от кризиса до невступления в права наследования

Тысячи бесхозных автомобилей скопилось на придомовых территориях столицы Бурятии. Владельцы не забирают их по разным причинам - от кризиса и нехватки средств на ремонт до невступления в права наследования (в случае ухода автомобилистов в мир иной).Многие брошенные автомобили с годами разукомплектовывают, они ржавеют и портят эстетический вид столицы республики. Но самое главное, этот транспорт сегодня занимает все больше мест на дефицитных городских парковках. О том, что делать с растущими во дворах автомобильными «мини-кладбищами», попытался разобраться «Номер один».С нынешней зимы во многих дворах значительно увеличилось число брошенных под окнами машин, которыми автомобилисты не пользуются длительное время. И раньше подобные случаи наблюдались в отношении так называемых «подснежников» - автомобилей, которыми люди, в основном пенсионеры, пользовались эпизодически. Например, исключительно в теплое время года для поездок на дачи. Однако в этом году, как жалуются улан-удэнцы, число занесенных снегом автомобилей под окнами жилых домов превысило прошлогоднее количество.- Только в нашем дворе на парковке всю зиму простояло четыре автомобиля, люди ими не пользуются, но они занимают места, - говорит жительница дома по ул. Комсомольской, 1А. - Ни ТСЖ, ни ГИБДД никаких мер не предпринимают, хотя машины нельзя бросать под окнами, поскольку создают помехи для движения.Как выяснилось, кидают их во дворах по самым разным причинам. Например, автомобиль простоял очень долго и с него сняли номера или разукомплектовали. В этом случае обычно речь идет о хозяине, который умер. А наследников нет. Либо наследники не вступили в свои права. И это в основном недорогие автомобили, где нередко ремонт стоит дороже самой машины. А у собственников нет денег на ремонт в связи с экономическими трудностями.- В последнее время постоянно возникают ситуации, когда мы восстанавливаем жизненный цикл машины, но у владельца случается какая-то проблема, и он не может оплатить ремонт, - говорит директор крупной автосервисной компании Алексей Машкович. - Тогда просто паркуем машины возле станции и ждем оплаты.Причем иногда проходят многие месяцы, пока люди находят деньги.- Знаю владельца старой и побитой «Тойоты-Камри», проживающего в элитном доме по ул. Профсоюзной, 33, где живет бывшая верхушка правительства Бурятии, - говорит улан-удэнец Евгений. - И один из жильцов, судя по всему, стесняется ставить ее среди дорогих машин. И отремонтировать не может, бросив возле соседнего, обычного дома. Она всю зиму простояла там, вызывая недовольство соседей.Некоторые улан-удэнцы месяцами хранят машины под открытым небом в связи с отъездом на вахту или в Корею. И таких сегодня становится все больше. Ведь когда они работали в Улан-Удэ, то ставили машины на автостоянках, а с отъездом можно уже не тратиться - проще снять аккумулятор и бросить ее во дворе. Все равно никто не угонит.Другие по каким-то причинам не пользуются машинами годами. Не продают их и не сдают на авторазбор. И такие «брошенки» с годами превращаются в автохлам. Ведь известно, что если долго машину не использовать, да еще под открытым небом, то она приходит в негодность. Высыхают жидкости и резина, авто даже в нашем сухом климате быстро ржавеет. Такие брошенные машины посреди двора вызывают у людей неприятные эмоции.Как выяснилось, схема освобождения домов от автохлама есть. Но для этого надо, что называется, побегать. Причем окружным путем.- Федеральным законодательством не предусмотрены меры воздействия со стороны госавтоинспекции на владельцев брошенных автомобилей, - сообщили «Номер один» в ГИБДД МВД по РБ. - Этой проблемой должны заниматься домоуправления и сами граждане, а также участковые уполномоченные.- Очень многое зависит от активности самих жильцов, от совета дома и ТСЖ, - говорит автомобильный эксперт Саян Будаев. - Жильцы, как правило, знают владельца брошенной машины и могут попросить убрать ее со двора, чтобы не создавала помехи движению. Часто это помогает, поскольку мало кто хочет ссориться с соседями. Другой вопрос, что сегодня, особенно в новостройках, многие годами живут на одной лестничной площадке, но даже не видят соседей.По словам эксперта, если хозяин транспортного средства не реагирует, то необходимо обращаться с жалобой в домоуправление либо муниципалитет. Далее владельца машины официально извещают о необходимости убрать машину в течение определенного срока. Если он продолжает игнорировать, то на него административная комиссия мэрии накладывает довольно крупный штраф. Так, в 2017 году депутаты Народного Хурала внесли изменения в Закон «Об административных правонарушениях» и предусмотрели в в случае «складирования в местах общего пользования, на придомовой территории индивидуальной и многоквартирной жилищной застройки ....техники, механизмов» штраф на граждан в размере до 5 тыс. рублей.Если собственник не найден, а машина к тому же потеряла, что называется, всякий товарный вид, то с помощью участкового уполномоченного составляется акт о признании автомобиля разукомплектованным (например, если отсутствуют государственные номерные знаки, колеса и т.д.). Далее автомобиль можно отправить на штрафстоянку. Если в течение определенного времени хозяин не находится, в том числе по линии ГИБДД, то через суд машину признают бесхозной. А затем она может быть утилизирована.Эксперты говорят, что проблема не была бы столь острой, если бы не экономический кризис и не ошибки архитектурного планирования. Например, если бы согласно существующим градостроительным нормам Улан-Удэ был полностью обеспечен подземными паркингами и гаражами. Однако в последнее время даже металлические гаражи чиновники все чаще сносят, а на месте бывших пустырей продолжают вклинивать «точечную» застройку. При этом никакой альтернативы не создают. И приходится автомобилистам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, бросать машины где попало. Занимая места для парковки и уродуя внешний вид дворов.Дмитрий Родионов, «Номер один».Фото: "Номер один"