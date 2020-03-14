Бесхозные автомобили заполонили дворы Улан-Удэ

Тысячи бесхозных автомобилей скопилось на придомовых территориях столицы Бурятии. Владельцы не забирают их по разным причинам - от кризиса и нехватки средств на ремонт до невступления в права наследования (в случае ухода автомобилистов в мир иной).
Многие брошенные автомобили с годами разукомплектовывают, они ржавеют и портят эстетический вид столицы республики. Но самое главное, этот транспорт сегодня занимает все больше мест на дефицитных городских парковках. О том, что делать с растущими во дворах автомобильными «мини-кладбищами», попытался разобраться «Номер один».
Выброшенные и забытые
С нынешней зимы во многих дворах значительно увеличилось число брошенных под окнами машин, которыми автомобилисты не пользуются длительное время. И раньше подобные случаи наблюдались в отношении так называемых «подснежников» - автомобилей, которыми люди, в основном пенсионеры, пользовались эпизодически. Например, исключительно в теплое время года для поездок на дачи. Однако в этом году, как жалуются улан-удэнцы, число занесенных снегом автомобилей под окнами жилых домов превысило прошлогоднее количество.
- Только в нашем дворе на парковке всю зиму простояло четыре автомобиля, люди ими не пользуются, но они занимают места, - говорит жительница дома по ул. Комсомольской, 1А. - Ни ТСЖ, ни ГИБДД никаких мер не предпринимают, хотя машины нельзя бросать под окнами, поскольку создают помехи для движения.
Как выяснилось, кидают их во дворах по самым разным причинам. Например, автомобиль простоял очень долго и с него сняли номера или разукомплектовали. В этом случае обычно речь идет о хозяине, который умер. А наследников нет. Либо наследники не вступили в свои права. И это в основном недорогие автомобили, где нередко ремонт стоит дороже самой машины. А у собственников нет денег на ремонт в связи с экономическими трудностями.
- В последнее время постоянно возникают ситуации, когда мы восстанавливаем жизненный цикл машины, но у владельца случается какая-то проблема, и он не может оплатить ремонт, - говорит директор крупной автосервисной компании Алексей Машкович. - Тогда просто паркуем машины возле станции и ждем оплаты.
Причем иногда проходят многие месяцы, пока люди находят деньги.
- Знаю владельца старой и побитой «Тойоты-Камри», проживающего в элитном доме по ул. Профсоюзной, 33, где живет бывшая верхушка правительства Бурятии, - говорит улан-удэнец Евгений. - И один из жильцов, судя по всему, стесняется ставить ее среди дорогих машин. И отремонтировать не может, бросив возле соседнего, обычного дома. Она всю зиму простояла там, вызывая недовольство соседей.
Экономия на автостоянке
Некоторые улан-удэнцы месяцами хранят машины под открытым небом в связи с отъездом на вахту или в Корею. И таких сегодня становится все больше. Ведь когда они работали в Улан-Удэ, то ставили машины на автостоянках, а с отъездом можно уже не тратиться - проще снять аккумулятор и бросить ее во дворе. Все равно никто не угонит.
Другие по каким-то причинам не пользуются машинами годами. Не продают их и не сдают на авторазбор. И такие «брошенки» с годами превращаются в автохлам. Ведь известно, что если долго машину не использовать, да еще под открытым небом, то она приходит в негодность. Высыхают жидкости и резина, авто даже в нашем сухом климате быстро ржавеет. Такие брошенные машины посреди двора вызывают у людей неприятные эмоции.
Как выяснилось, схема освобождения домов от автохлама есть. Но для этого надо, что называется, побегать. Причем окружным путем.
- Федеральным законодательством не предусмотрены меры воздействия со стороны госавтоинспекции на владельцев брошенных автомобилей, - сообщили «Номер один» в ГИБДД МВД по РБ. - Этой проблемой должны заниматься домоуправления и сами граждане, а также участковые уполномоченные.
- Очень многое зависит от активности самих жильцов, от совета дома и ТСЖ, - говорит автомобильный эксперт Саян Будаев. - Жильцы, как правило, знают владельца брошенной машины и могут попросить убрать ее со двора, чтобы не создавала помехи движению. Часто это помогает, поскольку мало кто хочет ссориться с соседями. Другой вопрос, что сегодня, особенно в новостройках, многие годами живут на одной лестничной площадке, но даже не видят соседей.
Процедура не одного дня
По словам эксперта, если хозяин транспортного средства не реагирует, то необходимо обращаться с жалобой в домоуправление либо муниципалитет. Далее владельца машины официально извещают о необходимости убрать машину в течение определенного срока. Если он продолжает игнорировать, то на него административная комиссия мэрии накладывает довольно крупный штраф. Так, в 2017 году депутаты Народного Хурала внесли изменения в Закон «Об административных правонарушениях» и предусмотрели в в случае «складирования в местах общего пользования, на придомовой территории индивидуальной и многоквартирной жилищной застройки ....техники, механизмов» штраф на граждан в размере до 5 тыс. рублей.
Если собственник не найден, а машина к тому же потеряла, что называется, всякий товарный вид, то с помощью участкового уполномоченного составляется акт о признании автомобиля разукомплектованным (например, если отсутствуют государственные номерные знаки, колеса и т.д.). Далее автомобиль можно отправить на штрафстоянку. Если в течение определенного времени хозяин не находится, в том числе по линии ГИБДД, то через суд машину признают бесхозной. А затем она может быть утилизирована.
Эксперты говорят, что проблема не была бы столь острой, если бы не экономический кризис и не ошибки архитектурного планирования. Например, если бы согласно существующим градостроительным нормам Улан-Удэ был полностью обеспечен подземными паркингами и гаражами. Однако в последнее время даже металлические гаражи чиновники все чаще сносят, а на месте бывших пустырей продолжают вклинивать «точечную» застройку. При этом никакой альтернативы не создают. И приходится автомобилистам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, бросать машины где попало. Занимая места для парковки и уродуя внешний вид дворов.
Дмитрий Родионов, «Номер один».
Фото: "Номер один"
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