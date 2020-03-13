В Улан-Удэ в этом году откроют современный лукодром

Он будет соответствовать всем международным стандартам





Региональный центр по стрельбе из лука станет первым и единственным в России крытым сооружением подобного рода. Лукодром строится в Октябрьском районе Улан-Удэ на пересечении улицы Жердева и Проспекта Строителей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Строительство центра началось летом прошлого года. Объект вошел в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Стоимость лукодрома составила почти 220 млн. рублей. Из них 150 млн. были направлены из федерального бюджета, и 69,8 млн. рублей – из республиканского.В Региональном центре будут проходить подготовку спортсмены сборных команд России по стрельбе из лука. Сооружение будет соответствовать международным стандартам, что положительно скажется на конкурентоспособности российских спортсменов.Общая площадь здания составит почти 5 тыс. квадратных метров. На территории общей площадью 10 тыс. квадратных метров также расположатся зона отдыха, хозяйственная площадка, стоянка для автомобилей на 27 мест, в том числе для маломобильных граждан.Пропускная способность Регионального центра по стрельбе из лука - 100 человек в смену. Лукодром будет работать 12 часов в сутки, а это восемь смен.Стрелковое поле размером 102 на 36 метров расположится на первом этаже. Тренажёрный зал для спортсменов и две раздевалки на 25 мест каждая – на втором. На третьем этаже разместится конференц-зал, комментаторская кабина и радиоузел.Фото: pixabay.com