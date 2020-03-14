74-летняя «бабушка-блогер» из Бурятии взорвала интернет

Как Намжилма Бальжинимаева побывала в Кремле и стала членом Российского Географического общества

Известной «бабушке-блогеру» Намжилме Нанзатовне Бальжинимаевой уже 74 года. Она знаменитость – с ней, бывшей уборщицей и корреспондентом, здороваются и обнимаются депутаты, министры, бизнесмены и политики, которым она не стесняется говорить правду в глаза. На улице ее приветствуют незнакомые люди, а ведь широкая известность к ней пришла на седьмом десятке, когда она освоила интернет, создав собственный сайт, направленный на развитие бурятского языка. «Бабушка-блогер» всегда задает вопросы, которые не решаются задать другие. Именно благодаря ее вопросу, появился мем «супер-республика», так полюбившийся в интернете.Два года назад она переехала в Агу, перестав посещать все важнейшие общественные мероприятия Улан-Удэ. И вдруг на праздновании Сагаалгана в Кремле, мимо Спасских ворот, прошла знакомая фигура - как всегда в национальном костюме и островерхой шапочке, с фотоаппаратом на плече. Да, это же Намжилма Нанзатовна! Узнав, что в Москве состоится беспрецедентное торжество, пенсионерка тут же купила билет на самолет по субсидированному тарифу.- В истории такого не было, чтобы бурятский Сагаалган праздновали в Кремле, и я решила, что это стоит увидеть!Она помнит время, когда этот праздник был запрещен.- В моем детстве его тайком праздновали на чабанской стоянке. Нам, детям, не говорили, что это за праздник, но давали конфеты, вытаскивали спрятанные статуэтки бурханов и вывешивали танка – изображения божеств, - вспоминает Намжилма Нанзатовна. - Интересно, что этот праздник в Кремле в послании Президента был назван буддийским, но ведь он был еще при Чингисхане, до прихода буддизма.В 1990 году она была беременна третьим ребенком, поехала мыться в баню и увидела, как толпа валом идет в Оперный театр.- Любопытство мое взяло верх, и я зашла. На сцене шел молебен в честь признания Сагаалгана государственным праздником. Я не плакала, но слезы сами текли и текли. Не выскажешь, какая это была радость! Потому, узнав про Сагаалган в Кремле, я тут же собралась. И такая гордость у меня за народ! Какие красивые у нас голоса, балет, цирк!... Я выходила одной из последних, когда меня остановили две седовласые красивые москвички. Спросили меня, а я их. «А понравились, - говорю, - наши семейские?» Они даже не знали о старообрядцах, сосланных в Сибирь и восхищались так сильно. А я говорю, какие у нас красивые семейские села! С каждым годом они все лучше и лучше живут и поют. Все это должно сохраняться. И у нас в Аге будет Алтаргана этим летом.Задолго до того, как стать блогером, Намжилма Нанзатовна удивляла всех, работая корреспондентом и уборщицей одновременно. «Я начальник швабры!», - говорила ветеран одной республиканской газеты, переставляя ведро с этажа на этаж в Доме печати. Никто и не думал, что эта маленькая юркая пенсионерка ещё всех удивит.Многое в ее жизни произошло тогда, когда все решают, что уже поздно. Замуж она вышла, когда ей было уже за сорок, после развода и с двумя детьми в придачу.- Моя тетя Лхамасу, жена классика бурятской литературы Даширабдана Батожабая решила познакомить меня, но скрыла, что Галсан Батоевич Батоев старше меня на 18 лет. Он был первый дипломированный психолог-бурят, кандидат психологических наук, уже седой, но, когда начал рассказывать истории о Бурятии, ее прошлом, совершенно меня покорил. Любопытство взяло верх, - смеется Намжилма Нанзатовна. Так, в 44 года Намжилма Нанзатовна родила новому первого сына, а в 46 лет – второго. - Это дар небес, я считаю. У него не было сыновей, я ему родила в таком возрасте. А он помог мне - открыл во мне новую Намжилму, - говорит «бабушка-блогер».Именно сыновьям, она забрасывала деньги на интернет, пока однажды не возмутилась.- Пенсия маленькая и однажды я объявила детям бойкот: не буду больше платить непонятно за что! И дети мне объяснили тогда, как огромен этот самый интернет: одноклассников моих нашли, книги, что я всю жизнь искала... И припала я к сетям, и до сих пор не оторвать!Увлечение интернетом стало серьезным. Намжилма Нанзатовна создала страничку в соцсети и в своём блоге начала разрабатывать темы, над которыми много лет работала в газетах «Буряад Унэн» и «Толон»: традиции, обычаи и проблема сохранения бурятского языка. Писала она так интересно, что быстро нашла единомышленников не только в Бурятии, но и по всему миру. Ей писали даже с Мальдивских островов. Буряты со всего мира принялись читать статьи на родном языке о своей малой родине.Прозвище «бабушка-блогер» прилепилось к ней после юбилея поэтессы Цырендулмы Дондогой – там ее объявили как «известного бурятского блогера». Дальше – больше. В январе 2013 года она стала лауреатом первого республиканского конкурса BaikalWeb в номинации “Лучший блог в социальной сети или на собственной платформе”. Следом «бабушка-блогер» победила среди сотен участников сразу в двух республиканских конкурсах – в Фестивале грантов по поддержке бурятского языка, доказав, что её блог «Мунгэн тобшо» - лучший среди интернет проектов, продвигающих республику в интернете. После этого появился сайт Мунгэн тобшо 3D, который теперь она делает вместе с сыном Бальжинимой Батоевым - ее главным помощником и единомышленником. Недавно они начали новый проект, обучающий детей с помощью стихов.Вот тогда сам глава Бурятии Наговицын вручил ей планшет. Фото объятий и поцелуя на вручении разлетелось в СМИ и вышло Намжилме Нанзатовне боком.- Я делала статью с Хамбо ламой для «Буряад Унэн». Готовилась, старалась, возила на подпись. Интервью уже было опубликовано в журнале «Байгал», когда я поехала в Иволгинский дацан на конкурс бурятского языка. Я думала, что мне буклет с подписью подарят, но за фотографию с Наговицыным меня при всех отчитали, а я даже не знала о ней. Сначала, я чуть не заплакала от обиды, а потом решила, что Хамбо меня таким образом благословил. Знакомая моя смеялась и утешала: «Гордись! Сам Хамбо лама тебя ругает за то, что целуешься с главой Бурятии! Это успех!».В декабре 2013 года Намжилма Нанзатовна в жуткий мороз вышла на одиночный пикет. Надела бурятский костюм и с плакатом «Депутаты, нет языка, нет народа!» встала на крыльцо здания Хурала. Второго пикетчика, ныне покойного преподавателя лесопромышленного колледжа Сергея Банаева, тогда вызвали в суд.- У меня поджилки тряслись, но, я не ушла. Сейчас я понимаю, почему у меня хватило смелости достоять до конца. Я защищала свой родной бурятский язык, и это придало мне огромное мужество. Пока шла домой в общежитие, мне сообщили, что полицейские не отстанут, жди гостей. Пришла домой, вся трясусь, думаю, что же наделала, как детей уберечь от репрессий. Позвонила сестре в Агу, а она в ответ: «А вы же по-другому не смогли бы поступить, ведь ты вся в нашу прабабушку-революционерку».После слов сестры у Намжилмы Нанзатовны будто крылья выросли, она встала, включила комп, зашла в интернет и поведала миру всё, что было у нее на душе.- Я прямо сказала депутатам бурятской национальности: «То, что вы хотите сотворить с родным языком, сделав его необязательным для изучения, это равносильно тому, что вы выгоняете свою родную мать в страшный мороз на улицу умирать. Наш язык занесен ЮНЕСКО в список исчезающих языков, а вы, депутаты, чиновники, решили его добить. Благодарение небесам, что есть в народе патриоты всей душой стремящиеся сохранить бурятский язык. Гражданскому обществу рот не заткнуть и руки не связать.По словам Намжилмы Нанзатовны, два поколения бурят не владеющих родным языком, это результат того, что в 1970-х годах запретили учить бурятский язык в школах.- С каждым годом становится хуже, хотя выпускаются, вроде бы, интересные книги, всюду говорится о поддержке. Но что-то мы упускаем. Начинать нужно с детсадовского возраста, иначе мы теряем свободную бурятскую речь. Когда разговариваешь с молодежью, выясняется, что многие стыдятся незнания родного языка, но родители сознательно учат их русскому с детства, чтобы они хорошо и без акцента говорили на нем. А я хочу помочь детям выучить бурятский, - говорит блогер, хотя и понимает, что в России человеку с акцентом приходится нелегко. Красиво говорить и писать по бурятски она умеет, а вот на русском выступать – речь ее утрачивает ту убедительность, потому на конференциях и телевидении она говорит по бурятски, требуя профессионального переводчика. А что? Это же государственный язык!В бурятской среде она принципиально говорит только на родном языке. Ее удручает, когда на конференциях, посвященных Гэсэриаде и Алтаргане, буряты говорят только по-русски.- В 2016 году в Иркутской области была конференция, посвященная Гэсэриаде. Все говорили по-русски, а я принципиально выступила на бурятском, - говорит Намжилма Нанзатовна и вспоминает как в 1995 году они весь день провели под палящим солнцем на стадионе, где праздновали 1000-летие Гэсэриады. «Раз в тысячу лет такое бывает» - сказал тогда Галсан Батоевич.Два года она самостоятельно делала интернет-конкурс для детей, выиграв на это грант в сто тысяч рублей. В разгар работы у нее сломался у нее ноутбук. Дело спасла семья депутата Матханова, вручившего Намжилме Нанзатовне новое орудие для работы.- 28 марта 2017 года я встала и сказала главе Бурятии о том, что 34 миллиона выделяются на сохранение бурятского языка, а я бесплатно, без всякой помощи работаю на это. У меня компьютер сломался, дайте мне, блогеру, орудие труда! Он обещал помочь. Осенью 2018 года я снова его дождалась после одного мероприятия, сфотографировалась с ним, сказала, что нашла его родословную и напомнила про ноутбук. Я и сейчас, после концерта в Кремле, подошла к нему и напомнила об этом, он засмеялся и сказал своему помощнику: «Надо помочь». Вот жду теперь. Мне всегда интересно, почему нет прозрачности расходования средств, которые тратятся на издание книг, которые никто не читает, на редакции, которые итак работают за государственный счет? Кто это решает?Два года назад у нее случилось несчастье – умер один из сыновей. После похорон, едва поднялась, она взяла фотоаппарат и пошла работать. Многие ее тогда не поняли. Но для Намжилмы Нанзатовны уход в работу стал спасением, в котором она забывалась.В один прекрасный день другой ее сын - Володя, вдруг сказал: «Эжы, давай уедем на родину!» Он тогда пресс-секретарем работал и неожиданно для матери написал заявление об увольнении.- Галсан Батоевич, муж мой, к тому времени уже ослеп и болел. И мы решили уехать, чтобы не умирать ему в общежитии. Переехали, взяли ипотеку, купили дом. И в Аге он ожил – все же родина! Сейчас ему 93 года. Иногда сидим у окна, и я ему рассказываю, что вижу…Чтобы вынуть задвижку у печки, лезу на стул, а он рвется помочь, не дает мне, - не дай бог упаду! Работается в сельской тиши хорошо, ничто не мешает, но по городу я скучаю, - признается Намжилма Нанзатовна.Она скучает по городской сутолоке, театрам, библиотекам, конференциям, активной жизни, которую транслировала на родном языке.Недавно ее приняли в члены Географического общества России. Это для нее огромная честь – оказаться в ряду великих путешественников и исследователей.- Я всю Бурятию объехала, кроме Оки – какая у нас красивая земля! В краеведческом вестнике теперь пишу отчеты о поездках. Сейчас собрала рукопись на книжный конкурс Министерства культуры Бурятии, хочу поучаствовать. С 2002 года веду летопись «Алтарганы», собираю рассказы о людях, которые делали этот всебурятский фестиваль в разные годы. Мечтаю по Онону поехать в село Борджигинтай, которое названо по имени рода Чингисхана.Общаясь с монголами, она стала понимать язык и научилась читать на латинице. Многие ее там знают и встречают в Улан-Баторе, как родную. А для нее монголы и есть – родные.- Помню, в 80-х годах мы смотрели фильм «По велению Чингисхана» с актером Энхтайваном в главной роли. Я спросила его: «Вы же родились в Хэнтэйском аймаке, куда уехали агинские буряты?» И он признался: «Я из рода Шарайд». Это же один из бурятских хоринских родов! Я попросила разрешить мне написать об этом. Они с женой переглянулись, помню, и разрешили, хотя всюду написано, что он - халх-монгол. А что удивляться? Время было такое, такие были репрессии - убивали всех мужчин, даже 15 летних мальчиков, - рассказывает Намжилма Нанзатовна.- Любопытство – хорошая черта, нужно быть в постоянном поиске интересного, - говорит Намжилма Нанзатовна. - Я сейчас хочу стать стримером – снимать видео в прямом эфире и даже есть у меня один отличный оператор на примете. Он сейчас самостоятельно работает, потому что всегда неординарные личности, которые не прогибаются под начальство оказываются не у дел. Вот с ним бы мне работать! – размышляет 74-летний блогер Намжилма Нанзатовна.И не устает удивляться сегодняшнему миру, в котором можно общаться с друзьями, где бы вы не находились. Не зная суахили, можно прочитать письмо через электронный переводчик, научиться всему в интернете: фильмы монтировать, фотографировать, делать собственный сайт.- Здесь находишь друзей по духу и мыслям. Как необъятен мир, когда познаешь столько интересного и полезного! – потрясенно говорит «бабушка-блогер» и трудно ей не поверить.Диляра Батудаева, "Номер один"