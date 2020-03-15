Бурятию покидают семьями из-за плохой экологии и в поисках лучшей жизни

Если молодежь выбирает Москву, то семейные пары чаще препочитают другие города-миллионники

Статистика неумолима – жители Бурятии покидают республику ради достойной зарплаты, теплого климата и хорошей экологии. В одном только 2018 году уехало более 4 тыс. человек. Если молодежь выбирает Москву, то семейные пары чаще препочитают другие города-миллионники. И главная причина – новая жизнь для детей.Чаще всего улан-удэнцы мигрируют в Москву, потому что в столице легко найти работу, жилье и досуг. Но если можете зарабатывать дистанционно, то на первый план при выборе города выйдут другие факторы. Например, климат и экология.- Холод собачий зимой и отсутствие межсезонья порядком надоели. Потому мы рассматривали только южные регионы. В Волгограде с этим все прекрасно. За окном - +16, и это в ноябре. Летом здесь жарко, до +40, а в феврале кратковременно холодает до -15 и дует ветер. Снег выпадает к декабрю, а в марте уже весна. Второй важный критерий - близость к Москве и в целом к центру России. Сел на самолет и через час ты в столице. Билеты у «Победы» - 1500-3000 рублей, в Питер прямые рейсы немного дороже, - рассказывает о плюсах нового места жительства Станислав Марков, который уехал из Улан-Удэ вместе с женой и двумя детьми.Еще несколько лет назад город на Волге был примером тотальной разрухи, но прошедший в 2018 году чемпионат мира по футболу поднял городскую инфраструктуру на новый уровень: «Парки, набережные, пешеходные и велодорожки - все это тут есть. К услугам жителей и маршрутки, и автобусы, троллейбусы, трамваи и даже аналог метро - скоростной трамвай. Главные городские артерии и центральные улицы сделали хорошо - четыре основных магистрали идут вдоль города: по три-четыре полосы в каждую сторону с выделенными полосами для общественного транспорта. Пробок тут почти нет».По словам Станислава, Волга также добавляет местного колорита, летом здесь множество мест для отдыха, пляжи и турбазы, речная рыба на прилавках круглый год, а летом идет сезон раков. Уровень цен приятно поразил улан-удэнцев - ниже на 20-50 %.Из минусов Волгограда Станислав отметил специфический климат. Летом жарко, потому кондиционер в квартире и машине - обязательное условие для комфортной жизни. Зимой (в феврале в основном) дуют холодные ветры, что тоже доставляет дискомфорт. Температура опускается до -15 на две-четыре недели, бывают оттепели и ледяные дожди. Также оставляет желать лучшего качество воды. Водоснабжение идет из Волги, поэтому у воды сильный запах тины, высокая жесткость и хлорка в составе. Для готовки и питья берем бутилированную воду, для душа приходится использовать обычную, что сильно сушит кожу и волосы.Касаемо работы, то тут все относительно. Тем более Станислав и Екатерина давно работают удаленно и занимаются маркетингом и таргетированой рекламой, поэтому вопрос о поиске работы перед ними не стоял.Если ты один, то освоиться в новом городе не проблема. Гораздо больше вопросов возникает при переезде семьей. Однако в Волгограде Марковы нашли школу и садик всего за несколько дней.- Для начала прописались в МФЦ - быстро, без записи и почти без очереди. Там же подали заявление на путевку в садик. Выбрали несколько садов, которые находятся рядом с нами. Поговорили с заведующими, места оказались в двух из пяти. Мы живем в центре города, поэтому садов не очень много. Заведующая садом, который нам понравился, оказалась председателем комиссии по распределению путевок в детские сады. У них в саду оказалось место в группе по возрасту. На следующий день мы с документами пришли на заседание комиссии и сразу же получили путевку. Сад в пяти минутах езды от нас, после капремонта, ухоженная территория с охраной, вход по пропускам, - радуется Станислав.Семья Кузьминых оставила Бурятию тоже ради детей. Двойняшкам в этом году исполнится семь лет, и выбор школы стал главным при переезде.- Нашим детям тут ловить нечего. Мы уехали только из-за детей. А на западе России есть все - и образование, и отдых, и заграница рядом. Мы выбирали между Москвой и Санкт-Петербургом. Питер - более степенный город, плюс у нас тут родственники и друзья. Конечно, мы переживали насчет климата. Поэтому переехали зимой, чтобы акклиматизироваться. Солнца, конечно, мало, но зато тепло, - рассказывает Анна Кузьмина.В Улан-Удэ Анна с мужем трудились на авиазаводе, на новом месте найти специальность на производстве оказалось просто: «Я работала мастером на авиазаводе. Сейчас устроилась инженером по подготовке производства на «Кировэнергомаш». Вячеслав был слесарем, сейчас ищет работу поближе к дому. Здесь работы много, особенно на производстве».На родине супруги продали дом, а на вырученные средства купили «однушку» в Санкт-Петербурге.- Мы нашли квартиру в Красносельском районе, считающемся зеленым районом. Обошлась нам в 3 млн, ее мы будем сдавать. А через год продадим в Улан-Удэ квартиру и купим здесь «двушку», - говорит Анна.Снять квартиру – тоже недешевое удовольствие. 26 тысяч плюс такой же залог и еще плюс 13 тысяч риелтору. И это не считая «коммуналки». Из минусов улан-удэнка отметила не климат, а дорогой транспорт: «50 рублей – это один билет. С пересадками одна поездка обойдется в 300 рублей. Надо делать карту петербуржца, тогда проезд будет дешевле. Продукты ценой здесь ниже и намного качественнее. Но мясо плохое».Однако все минусы и шероховатости привыкания к новому места перекрывают сам город и его жители.- Здесь очень красиво. Просто выходишь и наслаждаешься видами. И люди здесь культурные. В метро с детьми заходишь, сразу уступают место. Спрашиваешь дорогу, и все стараются помочь, очень доброжелательные. Культурная столица, одним словом, - отметила Анна.Экология – это главная причина, по которой известный телеведущий Владимир Базов уехал из Бурятии.- Я очень люблю наш город, но меня пугает экология. Особенно зимой, - признался он.Вместе с подругой молодой парень перебрался в Нижний Новгород. Крупный промышленный центр, где находится Горьковский автозавод, на удивление, оказался чище, чем Улан-Удэ.- Здесь дышится легче, предприятий много, но совсем не ощущается, - говорит Владимир.Место работы у журналиста почти не изменилось, вместо приставки к информационным выпускам «Бурятия» у программы появилось «Вести-Нижний Новгород».- Чувствуется, что на западе России люди более раскованны. На улице никто не убегает от меня, когда делаю опрос с микрофоном в руках, - рассказывает Владимир.Сам город на Волге также приятно удивил улан-удэнца. В Нижнем Новгороде живет более 1,2 млн человек.- Чувствуется, что мегаполис, - нужно часа два, чтобы объехать весь город. Много красивых исторических зданий, радует набережная, - делится он.В Нижнем Новгороде много приезжих.- Среди моих новых коллег процентов 30 приехали из других регионов. А многие из местных мечтают свалить в Москву, – подметил улан-удэнец.Интересно, что теперь плюс к старым проблемам, низкие заработки и отсутствие перспектив, все чаще слышна новая веская причина для переезда семей из Бурятии: грязный воздух и в целом плохая экология.Андрей Шевченко, «Номер один».Фото из личного архива семьи Марковых