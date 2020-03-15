Улан-удэнские «управляшки» присваивают деньги жильцов?

Компании не указывают в доходной части средства, полученные от Интернет-провайдеров



Жители улан-удэнской многоэтажки по бульвару Карла Маркса, 15 «а» были потрясены когда узнали, что несколько лет подряд «управляшка» ООО «ЖЭУ-4», которая занимается содержанием их дома, не указывала в доходной части средства, полученные от Интернет-провайдеров. Председатель Совета дома начала борьбу против такого положения.



«Невидимые» рубли



В доме присутствуют сразу несколько крупных провайдеров – Ростелеком, БИКС+, ТрансТелеКом, МТС и др. Принадлежащее им оборудование занимает часть общедомового имущества. Компании постоянно платят арендную плату. Но в традиционных отчетах, которые представляла «управляшка», в разделе «доходная часть» этот вид доходов… отсутствовал.



Такое положение возмутило председателя Совета дома Клару Федорову и старших по подъездам. Борьба за то, чтобы эта строка появилась, заняла не один год. «В нашем доме три четверти жильцов пенсионеры, люди небогатые. Когда я стала председателем Совета дома, стала думать о доходах дома. «Управляшкой» тогда было тоже «ЖЭУ-4», - говорит Клара Федорова.



Она потребовала от управляющей компании разъяснить положение вокруг аренды провайдерами части общедомового имущества.



Осенью 2018 года «ЖЭУ-4» в своем ответе было вынуждено признать, что оно заключило договоры аренды с провайдерами и регулярно получало от коммуникационных компаний арендные платежи.



Свое поведение «коммунальные коммерсанты» объяснили тем, что собственниками дома по бульвару Карла Маркса, 15 «а» не было избрано лицо, уполномоченное на заключение договоров аренды мест общего пользования дома с Интернет-провайдерами. Дескать, поэтому «управляшка» заключила договор от своего имени.



«От провайдеров за период с 2012 по 2017 года в счет оплаты по договору аренды поступили денежные средства в размере 78 198,7 рублей», - сообщила «управляшка».



Наверное, с такой схемой работы с Интернет-провайдерами можно было бы согласиться. Но выяснился странный финансовый момент, который мы отметили выше.



«Это же доход от использования общего имущества дома. Но он не указывался в доходной части. Кто им разрешил не указывать? По какому тарифу платили провайдеры?», - негодует председатель Совета дома.



Наша собеседница открывает папку с документами и одну за другой вынимает бумаги.



Документы показывают, что типичная доходная часть в отчетах «управляшки» включала в себя только три строки - «текущий ремонт мест общего пользования», «содержание мест общего пользования» и «антенна коллективного пользования». Ежегодно по этим строкам с жильцов собиралось платежей, в среднем, на сумму около миллиона рублей.



Рассмотрим для примера последние годы.



«Отчет о доходах и расходах за 2016 год. Адрес: БКМ 15а, год постройки 1967г.» озаглавлен один из документов. В конце — круглая печать ООО «ЖЭУ-4», напечатана должность директора и ФИО, а также стоит рукописная подпись директора.



Как бы внимательно вы ни читали данную бумагу, насчет поступления средств от Интернет-провайдеров вы ничего не отыщете. Потому что невозможно найти то, чего нет. На тему доходов от сдачи в аренду общего имущества – ни слова, ни цифры.



В аналогичном отчете за 2017 года тоже нет ничего об арендных деньгах. И только в отчете за 2018 год мы видим заветную строку с нескладной формулировкой «Доходы от аренды мест общего имущества» - «начислено», «оплачено», «долг»... Указаны суммы.



«Скоро будет отчет за 2019 год. Посмотрим, что они там напишут», - говорит Клара Федорова.



Куда уходят средства?



По уверениям ООО «ЖЭУ-4», поступившие от аренды деньги были направлены «на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома». Уверения выглядят очень слабо и неубедительно...



«Годами собирали деньги от аренды нашего имущества, а где они, почему не указывались в доходной части? Как управляющая организация могла направить эти арендные деньги на финансирование каких-либо работ, включить их в расходную часть, если их поступление не отражено в доходной части? Вот в чем вопрос», - принципиально требует ясности председатель Совета дома.



Под давлением Клары Федоровой и старших по подъездам, «управляшка» недавно представила суммарный отчет о начислении арендной платы и оплате ее Интернет-провайдерами. Выяснилось, что с января 2012 года до 1 ноября 2019 года «управляшка» начислила провайдерам-арендаторам к оплате почти 112 тысяч рублей.



«Это солидная сумма. Сейчас на доме надо проводить поверку счетчика и деньги нужны», - говорит наша собеседница.



Добиваясь ясности, люди обращались к депутатам, чиновникам, в контрольно-надзорные органы. Каков результат? Большого толка не вышло.



Например, муниципальная жилищная инспекция Улан-Удэ провела в 2019 году проверку и пришла к выводу, что ООО «ЖЭУ-4» использовало средства от аренды Интернет-провайдерами общего имущества дома в отсутствие соответствующего решения общего собрания собственников (повторим, строка о поступлении арендных денег появилась лишь в отчете за 2018 году).



Хотелось бы спросить улан-удэнскую жилинспекцию — а как быть с многолетним неотражением в отчетах «ЖЭУ-4» денег, полученных от аренды? Будет ли проверка, господа контролеры?



Каким таинственным образом «управляшка» смогла тратить на обслуживание дома деньги от аренды, которые не указаны ею в доходной части, жильцы не понимают до сих пор. Жилинспекция, наверное, тоже, но виду не показывает.



Граждане подозревают, что арендные средства годами не направлялись ни на покраску, ни на другие нужды, а просто таинственно «испарялись» с расчетного счета «ЖЭУ-4», подобно тому, как «испаряются» объекты в Бермудском треугольнике.



«Куда мы только ни писали, толка нет», - констатирует председатель Совета дома. Кстати, она рассказала, что финансовую информацию о перечислениях провайдеров за 2011 год, «управляшка» категорически не предоставляет.



«ЖЭУ-4» отодвинули



Но вернемся к начисленной за почти восемь лет сумме. Почему она выведена по состоянию до 1 ноября 2019 года? Потому что в прошлом году «ЖЭУ-4» решили «изолировать» от сбора денег с Интернет-провайдеров.



«Летом прошлого года мы обратились к провайдерам с тем, чтобы они заключили договоры аренды напрямую с домом, а не с «ЖЭУ-4». Оказалось, сначала необходимо, чтобы «управляшка» расторгла с ними уже существующий договор по бульвару Карла Маркса 15 «а». Пришлось идти в «ЖЭУ-4», говорить им, чтобы расторгли договоры аренды. Это очень долго тянулось», - вспоминает наша собеседница.



Теперь в отношениях с провайдерами многоэтажку представляет председатель Совета дома.



Взяв арендное направление под свой контроль, жильцы начали разбираться с долгами коммуникационных компаний по арендной плате. Ведь согласно отчетам управдомов из «ЖЭУ-4», некоторые не полностью оплачивали положенные суммы.



«Приезжаю к одному из провайдеров и спрашиваю — когда погасите задолженность?», - описывает Клара Федорова недавние события.



Ее ждал сюрприз. Интернет-компания удивилась и сказала, что она давно перечислила всю сумму за аренду. Совет дома и коммуникационная компания хотят выяснить, откуда появились противоречия в цифрах. Сейчас идет сверка финансовых документов.



ООО «ЖЭУ-4» - весьма крупная «управляшка» и имеет договоры на управление массой домов в Улан-Удэ. Их жильцам тоже надо бы обратить внимание на вопрос аренды Интернет-провайдерами общедомового имущества. Эти деньги должны официально отражаться в качестве доходов. На наш взгляд, предпочтительнее, чтобы Советы домов напрямую заключали договоры аренды.



Ведь если за своими «коммунальными» деньгами не следить, то может произойти неприятная история. Они уйдут. Тихонько. Пока все в доме «спят».



Петр Санжиев, «Номер один»

Фото: "Номер один"

