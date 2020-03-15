Мифы о современных детях и их родителях

В представлении многих новое поколение намного хуже предыдущих, оно слабее и агрессивнее. Так ли это на самом деле и почему распространены ложные суждения о современных детях, разъяснит кандидат психологических наук Игорь Бадиев.
Миф №1: «все идет из семьи»
- Игорь Валерьевич, мы часто сталкиваемся с негативной оценкой современного поколения детей. Неужели оно действительно такое плохое?
- Общаясь с разными людьми, периодически можно встретить те или иные представления о детях, родителях, семье, достаточно устойчивые, но которые не совсем соответствуют действительности.
Например, каждый раз, когда мы обсуждаем какие-нибудь нехорошие явления в среде детей и подростков, например, если ребенок совершает правонарушение, плохо учится или не слушается, очень часто можно услышать такую фразу: «все идет из семьи». Один из наиболее часто встречающихся мифов заключается в том, что на семью возлагается вся ответственность за то, каким вырастет ребенок, что он делает, какие нормы поведения усваивает. То есть во всем виноваты родители.
Это не так. Безусловно, семья является первичным институтом социализации для ребенка, и, действительно, какие-то нормы и правила, способы поведения ребенок усваивает именно в семье. Но дело в том, что исключительно семья влияет на ребенка в возрасте примерно до трех лет, а после трехлетнего кризиса, когда формируется личность, он включается в разные социальные группы и институты. Малыш идет в детский сад, общается с другими детьми и взрослыми.
Таким образом, происходит не только процесс социализации ребенка, но и его инкультурации – малыш начинает осваивать общую культуру, которая имеется в данном обществе. Поэтому ни в коем случае нельзя возлагать исключительно на семью всю ответственность за все, что происходит с ребенком. Вообще процесс развития личности очень сложный и многогранный, в нем задействовано множество факторов, поэтому в принципе выделить только какой-то один фактор и говорить, что виновата семья, дурная компания или учителя, будет совершенно некорректно.
Миф №2: занятые родители не воспитывают детей
Также очень часто можно услышать такое мнение, что современным родителям некогда воспитывать своих детей. Предполагается, что из-за загруженности они меньше уделяют внимания детям, нежели как это было поколение-два назад. Дескать, поэтому детей плохо воспитывают и они вырастают не такими, какими бы их хотело видеть общество.
Это тоже миф. Если объективно рассматривать количество времени, которое современные родители проводят с детьми, то оно значительно увеличилось по сравнению с тем временем, которое проводили родители с детьми прошлых поколений.
Сейчас родительство по большей части более ответственно. Мамы и папы очень много сил, времени и внимания уделяют воспитанию детей. Другой вопрос, что им, может, не хватает каких-то знаний, умений, но ни в коем случае нельзя сказать, что сейчас родители занимаются детьми меньше. Об этом объективно свидетельствует высокая развитость так называемой детской индустрии, включающей многочисленные развлекательные и развивающие центры, магазины игрушек и прочее.
Если сравнить, как сегодняшние родители подходят к вопросу обучения своих детей и предыдущие поколения, то сейчас в порядке вещей нанимать репетиторов, подбирать учителей для своего ребенка, и эта практика распространена повсеместно. Еще лет 30 назад только избранные родители пытались дать своему чаду индивидуализированное образование.
Миф № 3: воспитывать детей нужно по кальке своего детства
Еще одно заблуждение заключается в том, что мы сравниваем свое детство с детством своих детей. Дескать, меня воспитывали так, что особого внимания не уделяли, я был самостоятельным - пришел из школы и побежал на улицу. И вырос нормальным человеком, поэтому и своих детей мне нужно воспитывать так же.
По большей части такие рассуждения присущи тем, кто в данный момент не воспитывает детей – либо уже воспитал их, либо не имел. Потому что тогда, когда доходит дело до реального воспитания, родители, рассуждая, как было раньше, все-таки стремятся дать детям то, чего не было у них самих. Они пытаются компенсировать то, чего были лишены в детстве.
Миф №4: во всем виноват Интернет
Самый распространенный миф – это то, что во всех бедах виноваты компьютерные игры и Интернет. Впервые мысль о том, что жестокие компьютерные игры ведут к агрессивности в реальной жизни и что ребенок способен перепутать виртуальный мир с реальным и реализовывать то поведение, которое осуществляет в игре, связана с трагическими событиями в школе «Колумбайн». Тогда два подростка совершили вооруженное нападение на своих одноклассников, в результате убили несколько человек. Многие тогда объясняли массовое убийство тем, что подростки играли в жестокую компьютерную игру.
Этот миф достаточно устойчив и живуч. Периодически, когда происходят какие-то инциденты, связанные с подростковой жестокостью, многие винят во всем компьютерные игры и Интернет.
Фактически же увязать компьютерные игры с реальной агрессией в поведении нельзя. С конца 20 века проводились и до сих пор проводятся многочисленные исследования, и ни одно из них не показало наличие однозначной связи между играми и реальной агрессией.
В действительности компьютерная игра, даже жестокая, это всего лишь игра. Человек (психически здоровый) всегда понимает, что это нереально. Он не переносит игровые способы поведения в реальность. Мальчишки всегда играли в войнушку, и 20-30 лет назад они брали палки, стреляли и «убивали» друг друга. Но почему-то никто не связывал эту игру в войнушку с теми реальными преступлениями, которые потом, возможно, совершали эти ребята.
- Почему же этот миф так живуч?
- Потому что, с одной стороны, так легче оправдать, объяснить какие-то страшные события, которые не укладываются в голове. А с другой стороны, изменилась информационная среда, в которой мы обитаем. Нам стали доступны сведения о тех событиях, о которых без средств массовой информации мы никогда бы не узнали. Мир стал очень тесным, и все события, происходящие в мире, оказываются в поле нашего восприятия. В результате этого нам кажется, что таких событий стало больше. Что число преступлений выросло, дети стали более жестокими. Просто мы раньше об этом не знали, это не освещалось.
Так, известность событий в школе «Колумбайн» связана не с тем, что это было какое-то сверхординарное событие – нападения и массовые убийства в школах происходили и до этого. Дело в том, что события в «Колумбайне» освещались в прямом эфире, то есть весь мир фактически онлайн следил за тем, что там происходит.
Такой способ объяснения жестокости - наиболее простой, он снимает со всех ответственность и возлагает ее на какую-то абстрактную игру.
Миф № 5: «современные дети аморальны»
- Бытует мнение, что современные дети не уважают старших, они ни во что не ставят родителей и учителей.
- Это еще один миф. Бытует мнение, что современные дети менее моральные, чем предыдущее поколение детей. И это не новый миф. В глобальном плане он связан с конфликтом поколений и носит ценностный характер. Дело в том, что мораль как таковая, то есть система правил, норм и ценностей, это переменная, она изменяется обществом. Изменяется приоритет ценностей, поэтому происходит конфликт между старшим поколением и молодым.
Конфликт отцов и детей был всегда. Фактически он связан с тем, что общество объективно меняется и дети усваивают ту систему норм и ценностей, которая на сегодняшний момент наиболее актуальна. А старшее поколение придерживается тех норм и ценностей, которые усвоило в свое время.
Миф № 6: «современный ребенок слабее»
Мы часто слышим, что современные дети более болезненны. Дескать, они ослаблены, у них много различных болезней и аллергий. Пытаясь понять, с чем это связано, многие говорят, что раньше мы жили в экологически чистой среде, питались натуральными продуктами, поэтому дети были крепче и здоровее. Дескать, современные дети живут в тепличных условиях, оттого у них низкий иммунитет.
Это даже не миф, а когнитивное искажение, связанное с фундаментальной ошибкой выжившего. Как-то мы говорили об этом. Дело в том, что «ухудшение здоровья современных детей» связано не с ухудшением условий их жизни, а с тем, что снизилась детская смертность, улучшилось качество медицинского обслуживания, повысилась выживаемость младенцев, а рождаемость снизилась. Лет 50 назад детей рождалось больше, и они чаще умирали. Когда оценивают детей прошлых поколений, не принимают в расчет тех малышей, которые не дожили до взрослого возраста. Вполне вероятно, что здоровье тех детей было хуже, чем у современных. Об этом, кстати, говорят процессы акселерации – современные дети физически созревают быстрее и вырастают крепче, чем их сверстники пару поколений назад.
- Правда ли, что в психологическом смысле современные дети стали слабее?
- Да, говорят, что они более изнежены. Дело в общей тенденции, связанной с тем, что процесс социальной зрелости удлиняется. Сейчас она наступает позже, годам к 25. Лет 30-40 назад молодой человек в 16-17 лет был готов входить во взрослую самостоятельную жизнь. Современный 17-летний подросток – это ребенок, за которым нужен присмотр и надзор. И это связано не с тем, что дети стали хуже, дело в том, что повысилось требование социума к взрослому человеку. Теперь, чтобы приобрести необходимые навыки для полноценной социальной жизни, ребенку требуется значительно больше времени, чем его сверстнику пару поколений назад.
Миф №7: «мальчик нуждается в мужском воспитании»
Сейчас очень распространен миф про мужское воспитание. Дескать, мальчикам требуется какое-то особое мужское воспитание, без которого они не могут вырасти нормальными мужчинами. Это тоже миф. Не бывает мужского или женского воспитания. Образцы поведения мальчик перенимает не только от своего отца, поскольку он включен во множество различных отношений. Мужчина определяется не тем, может ли он забить гвоздь, это, в первую очередь, вопрос того, самостоятелен ли он и принимает ли на себя ответственность. А это не только мужская черта, а общечеловеческая.
Этот миф рождает родительскую неуверенность, иногда чувство вины у матерей-одиночек, которые негативно сказываются на их взаимоотношениях с сыновьями. Влияет ли отсутствие отца? Влияет обеспокоенность по этому поводу матери.
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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Фото: pixabay.com
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