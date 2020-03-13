В Бурятии районная администрация воюет с инвалидом-колясочником

Чтобы защитится от чиновников, инвалид призвал на помощь прокуратуру





Житель Тарбагатая Владимир Чебунин написал заявление в прокуратуру на администрацию Тарбагатайского района. Мужчина просит силовиков защитить его от принудительного переселения в комнату, не предназначенную для проживания инвалидов-колясочников.

В 2017 году между Владимиром и сельским поселением «Тарбагатайское» был заключен договор социального найма жилья. Ему предоставили муниципальную квартиру.В этом году случилось неожиданное – мужчина получил уведомление, что сельское поселение в одностороннем порядке расторгает договор и он должен освободить жилое помещение.Соответствующее уведомление гласило, что ему необходимо покинуть жилье до 20 февраля 2020 года.Квартира, выданная тогда Владимиру, находится на третьем (!) этаже. Хотя он инвалид первой группы (колясочник). Администрация поселения обвинила человека с ограниченными возможностями в нарушении сразу нескольких пунктов договора.В свою очередь, одну претензию Владимир Чебунин признает — у него действительно есть долги по ЖКХ. В ближайшее время c помощью родственников он намеревался погасить их.Взамен забираемого жилья инвалиду предложили комнату на другой улице. Предлагаемое жилье находится вновь не на первом этаже, а, в этот раз, на втором. Если оставить за скобками то, что предлагаемая комната не обустроена должным образом, то какой смысл в переезде?- Я не вижу принципиального различия между тем, что поселенческая власть хочет у меня отобрать, и тем, что намерена дать, - говорит Владимир Чебунин.В заявлении на имя районного прокурора он написал, что является инвалидом первой группы и считает попытку МО СП «Тарбагатайское» переселить его в другое неподходящее жилье нарушением его прав.«В данной комнате нет ванной, туалета, холодной воды, а также пандуса, что должно соответствовать по закону РФ. Прошу провести проверку по факту предложенной мне комнаты», - обратился он.Скоро будет ясно, нарушен закон или нет. Владимир попросил, чтобы прокуратура ответила ему в письменной форме.Здесь мы, пожалуй, отметим один красноречивый момент из жизни сельского поселения «Тарбагатайское». Владимир является братом Виктории Гордеевой, жительницы Тарбагатая, которая все последние годы ведет непримиримую борьбу за улучшение жилищных условий жильцов ее двухэтажки по ул. Гагарина, 1.Сестра Владимира - один из самых активных борцов среди жильцов своего, «гагаринского» 12-квартирного дома. Благодаря ее настойчивости люди смогли добиться того, что дом (в 2017 году) признан межведомственной комиссией аварийным и, стало быть, нуждающимся в расселении. Сейчас жильцы намерены заставить руководство поселения выпустить официальное распоряжение на сей счет. Поселение всячески уклоняется. «Номер один» не один месяц следит за происходящим.В последние недели обстановка на «тарбагатайском фронте» накалилась. Жильцы написали в райпрокуратуру коллективное обращение с просьбой провести проверку и, если выявится нарушение закона, обратиться в суд в их интересах.Мы указываем эти обстоятельства для того, чтобы читатели понимали, на каком фоне происходит история с выселением Владимира Чебунина. По селу уже идут пересуды: «С Викой справиться не могут, взялись за ее близких».К слову, в РФ каждый гражданин имеет право раз в жизни приватизировать занимаемую муниципальную жилплощадь. Например, в Улан-Удэ практически не осталось муниципального жилья, мэрия города давным-давно разрешила жителям города приватизировать квартиры, что граждане и сделали. Для сравнения, у тарбагатайца Владимира Чебунина с этим все как-то не выходит. До сих пор.При такой совокупности разных обстоятельств, обвинения в нарушениях, на основании которых Владимира Чебунина выселяют, явно нуждаются в независимой проверке. Например, его обвиняют в нарушении пункта договора под названием «Соблюдение правил пользования жилым помещением».Он честно признает, что как-то раз допустил нарушение.«Однажды мне подарили собаку, и она лаяла. Из-за этого был наложен штраф. Штраф оплачен. Но сейчас начали говорить, что я нарушал порядок такого-то числа, потом такого-то. Я отвечаю, что в этот день меня не было в квартире - был там-то. В другой день тоже не было - уезжал в Куналей, есть свидетели. На администрацию поселения это не производит никакого воздействия... Я поражаюсь тому, что сейчас происходит», - рассказывает Владимир.Мы будем следить за развитием ситуации, посмотрим, что сделают защитники закона из райпрокуратуры.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»