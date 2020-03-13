Бурятии пока удается избегать коронавируса

В республике делается все для предупреждения завоза и распространения опасной инфекции



В Бурятии по состоянию на сегодняшний день нет больных с официально зарегистрированной коронавирусной инфекцией 2019-nCoV, сообщили в пресс-службе правительства республики. В регионе с первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через бурятский участок государственной границы России.



Медперсоналом отработан алгоритм действий при подозрении на новую коронавирусную инфекцию. Медицинские организации обеспечили готовность к приему больных из неблагополучных территорий, проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами. На случай выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию определен предварительный алгоритм лабораторной диагностики, проведено обучение медицинского персонала.



Регулярно проводятся заседания Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В штаб вошли заместители председателя правительства Бурятии, представители государственных контрольных органов, министерств, органов местного самоуправления. В ежедневном режиме проходят заседания оперативного штаба при республиканском управлении Роспотребнадзора.



«Эффективность этих мероприятий во многом зависит именно от нас с вами. Действия, сознательность и понимание ответственности за здоровье близких и окружающих людей – это то, что поможет уберечь от заболевания», - отмечает главный государственный санитарный врач Бурятии, руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев.



Между тем, география распространения болезни, вызванной коронавирусом нового типа (2019-nCoV), расширяется. Случаи заболевания зарегистрированы в 110 странах мира с общим количеством заболевших более 126 тыс человек.



В целях профилактики по возможности надо воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусной инфекции. А после возвращения в Бурятию из этих стран необходимо сообщить об этом на «горячую линию» по телефону 8 (3012) 37-95-32, организованную при министерстве здравоохранения республики. Нужно предоставить сведения о месте и дате своего прибытия в республику, а также контактную информацию. Это позволит установить медицинское наблюдение и в случае появления признаков респираторного заболевания, организовать весь комплекс противоэпидемических мероприятий.



Пять правил при подозрении на коронавирусную инфекцию:



1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние две недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.



2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.



3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.



4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.



5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.



Фото: egov-buryatia.ru