В Бурятии спасатели вытащили сломавшуюся «Ниву» со льда Байкала

Опасность стихийной ледовой трассы Северобайкальск – Усть-Баргузин резко возросла, предупреждают в МЧС

В Бурятии сегодня около четырех часов утра спасателям Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) поступила информация о том, что на стихийной ледовой дороге Северобайкальск – Усть-Баргузин в 15 км южнее поселка Давша напротив местности Сосновка на льду озера Байкал сломалась автомашина «Нива».После длительного ремонта в ней закончился бензин. Водитель «Нивы» пешком выдвинулся за помощью в сторону местности Монахово. Два пассажира остались в салоне «Нивы». Спустя 40 км мужчине удалось поймать сотовую связь, он совершил два звонка: один — в Единую дежурную диспетчерскую службу «112», второй – родственникам с просьбой выехать ему навстречу с запасом ГСМ.Два спасателя на вездеходе «Трэкол» выехали к пострадавшему. По дороге они встретили родственников, которые из-за сильных снежных заносов не смогли пробиться к «Ниве» и передали ГСМ спасателям. Далее, спасатели забрали водителя «Нивы» и около 8 утра обнаружили саму автомашину и двоих пассажиров в удовлетворительном состоянии. Спасатели доставили ГСМ, извлекли автомашину из снежного заноса и сопроводили до поселка Монахово. От медицинской помощи пострадавшие отказались.Сегодня поступает и другая информация о попавших в трещины и снежные заносы автомобилях, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда. Опасность несанкционированной ледовой дороги Северобайкальск – Усть-Баргузин, которая проходит по акватории Байкала, резко возросла, отмечают в БПСО. В Баргузинском районе вторые сутки дует северо-западный ветер, наблюдаются сильные перемёты, много трещин. Байкальский поисково-спасательный отряд просит жителей региона воздержаться от выезда на лёд.Фото: bpso.ru