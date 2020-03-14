В сотых кварталах Улан-Удэ построят новые сети теплоснабжения





В этом году в юго-западной части Октябрьского района Улан-Удэ начнется масштабное строительство магистральных сетей водоснабжения. После завершения строительства – в 2021 году у 20 тысяч жителей сотых микрорайонов города появится возможность подключиться к централизованным сетям водоснабжения, сообщили в комитете по строительству администрации Улан-Удэ.

Это стало возможным благодаря средствам, выделенным в рамках регионального проекта «Чистая вода». На эти цели из федерального и республиканского бюджетов направят более 441 млн. рублей.

В рамках проекта будет построено более трех километров магистрального водопровода в сотые микрорайоны, повысительная насосная станция и контррезервуары для питьевой воды, каждый из которых объемом 3300 куб. м.

- В настоящее время ведется подготовка документации для проведения аукциона на выбор подрядной организации для строительства объекта, - сообщили в комитете.

В 2019 году в Бурятии в рамках национального проекта «Экология» началась реализация регионального проекта «Чистая вода». Проектом предусмотрено строительство сетей и источников водоснабжения на всей территории республики, в том числе в Улан-Удэ, и внедрение современных перспективных технологий водоподготовки - очистки воды. Результатом реализации проекта на территории республики станет рост обеспечения жителей качественной питьевой водой до 66% к 2024 году. До начала реализации проекта в республике качественной питьевой водой обеспечено 44% населения. До 2024 года на реализацию регионального проекта будет направлено более 4,6 млрд рублей.

Добавим, что в 2019 году в Улан-Удэ в рамках проекта построены пять объектов водоснабжения на общую сумму более 153 млн рублей. Более шести тысяч жителей Улан-Удэ были обеспечены качественной питьевой водой.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/promyshlennost-i-remesla/