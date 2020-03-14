Житель Бурятии отсудил у магазина 97 тысяч за некачественный смартфон

Мужчина обратился в суд после отказа магазина «Связной» в добровольном порядке возвратить стоимость смартфона в связи с выявлением в нем недостатков и нарушением сроков их безвозмездного устранения в период гарантийного срока.

По Закону о защите прав потребителей Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия было привлечено судом для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.

Суд, исследовав материалы дела, доводы истца и ответчика, заключение Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, установил, что ответчик нарушил права истца на удовлетворение законных требований о возврате уплаченной денежной суммы за смартфон ненадлежащего качества согласно Закона о защите прав потребителей.

Решением суда в пользу потребителя присуждена денежная сумма в размере 97 485 руб., в том числе стоимость смартфона в размере 54 990 руб., неустойка в размере 5 000 руб., компенсация морального вреда в размере 5 000 руб., штраф за неудовлетворение в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 32 495 руб.

Решение суда не вступило в законную силу.





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