Бурятия попала в лидеры экологически неблагополучных регионов ДФО

Республика заняла в рейтинге 76 место





Общественная организация «Зелёный патруль» подготовила Национальный экологический рейтинг регионов России по итогам нынешней зимы. Он отражает актуальное состояние экологии в субъектах нашей страны.

Традиционно лидерами рейтинга становятся передовые сельскохозяйственные регионы, где нет большого уровня промышленного загрязнения, а также две российские столицы. На этот раз на первых строчках рейтинга разместились Тамбовская и Белгородская области, Республика Алтай. Москва заняла пятое место, а Петербург — десятое. Аутсайдерами оказались Челябинская и Иркутская области.

Топ-10 рейтинга: Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Алтайский край, Москва, Курская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Республика Коми, Санкт-Петербург.

Якутия, Забайкальский край и Бурятия стали самыми экологически неблагополучными территориями ДФО в Национальном экологическом рейтинге. По этому показателю регионы заняли соответственно 80, 79 и 76 места.

Экологический рейтинг субъектов России составляет РОО «Зелёный патруль» с 2008 года, он публикуется четыре раза в год: зимой, весной, летом и осенью.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/biznes-i-finansy/