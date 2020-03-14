Bentley-ultratank показал дрифт на льду Байкала

В интернете вышло видео о приключениях Академика на Байкальской миле





На видео канале в YouTube известного блогера Академика вышел выпуск, посвящённый Байкальской миле.

Напомним, международный фестиваль собрал гонщиков из пяти стран, а зрители увидели целую галерею авточудес – от «Бентли» на гусеницах до мотоцикла на лыжах.

Именно Bentley-ультратанк стал главным экспонатом фестиваля. Чудо-аппарат поставил официальный рекорд России среди машин на гусеницах. Ультратанк развил скорость на одной миле в 125 км/ч.

За 12 часов видео с Байкала посмотрело более 830 тысяч человек.















Видео: https://www.youtube.com/watch?v=iA0gggfQaKA&list=PLZO0lYPqh_Y9C6Mjj6N5dw_CNl12fLV2Y