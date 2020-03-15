Правительство России одобрило изменения в закон об охране Байкала

Они позволят решить проблему границ населенных пунктов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории



Правительство России одобрило проект изменений в федеральный закон «Об охране озера Байкал». Законопроект будет внесен в Государственную думу в установленном порядке, говорится в сообщении на сайте кабмина.



Законопроект создаст правовые основания для установления границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков, расположенных на землях лесного фонда, в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, в пределах фактической занятой ими площади. Это позволит решить проблемы граждан, проживающих в этих поселках.



Напомним, эти противоречия в законе об охране Байкала являются одной из ключевых проблем для трех районов Бурятии – Кабанского, Прибайкальского и Баргузинского. Остается надеяться, что законопроект благополучно будет принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и подписан президентом России.



Фото: «Номер один»