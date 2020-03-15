15.03.2020
Круговое движение в Улан-Удэ

Круговое движение в Улан-Удэ

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге. 

Сегодня в рубрике - проезд по кольцу.

"Круговое движение! Практически все нарушают!", - 

☝ Итак, согласно ПДД алгоритм действий следующий:
  • Включил правый сигнал поворота.
  • Въехал на перекресток.
  • Выключил правый сигнал поворота.
При перестроении в другую полосу в пределах перекрестка с круговым движением включил-выключил соответствующий сигнал поворота. Перед съездом с круга включил правый сигнал поворота.



Нарушение.



Верный сигнал.




Каждое воскресенье мы будем публиковать разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги! Будьте внимательны, на дорогах гололёд!

Cправка:

Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.

Фото: autoconsultant03
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