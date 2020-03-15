Круговое движение в Улан-Удэ

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.
Сегодня в рубрике - проезд по кольцу.
"Круговое движение! Практически все нарушают!", -
☝ Итак, согласно ПДД алгоритм действий следующий:
- Включил правый сигнал поворота.
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Въехал на перекресток.
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Выключил правый сигнал поворота.
При перестроении в другую полосу в пределах перекрестка с круговым движением включил-выключил соответствующий сигнал поворота. Перед съездом с круга включил правый сигнал поворота.
Нарушение.
Верный сигнал.
Каждое воскресенье мы будем публиковать разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги! Будьте внимательны, на дорогах гололёд!
Cправка:
Саян Будаев победитель конкурсов профессионального мастерства «Лучший инспектор ДПС», «Лучший Госинспектор БДД» Саян Будаев делится с читателями-автолюбителями "Номер один" правилами безопасного движения в городе.
Фото: autoconsultant03
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