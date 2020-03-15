В Улан-Удэ кардиологический центр на два часа остался без света

Виной тому стала неисправность на сетях



В субботу около 12 часов дня из-за неисправности линии аварийно отключилось электричество на Верхней Березовке. Под отключение попал: МБДОУ № 13 «Неделька», Кардиологический центр №1, санаторий-профилакторий «Солнечный», а также котельная: детского сада №13, Кардиоцентра; ПСЧ-56.



Также без света остались потребители частного сектора ул. Артема, Докучаева, Вильямса, Ярославского, Лизы Чайкиной, ДНТ «Актёр», «Зеленая роща», СНТ «Дачи писателей».



"Потребителей подключали поэтапно. Сначала запитали всех потребителей, кроме ПСЧ-56. Время отключения составило чуть более 2 часов. В 22:40 запитали ПСЧ-56 по нормальной схеме", - сообщается в оперативной сводке по городу Улан-Удэ.



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