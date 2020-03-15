Разработанные в России тест-системы на коронавирус дают результат за 2-4 часа

Специалисты разработали два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека



Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов, сообщают в Роспотребнадзоре.



"Результат анализа можно получить уже через 2-4 часа", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в субботу.



Специалистами Роспотребнадзора разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека, уточняют в пресс-службе. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования (так называемой полимеразной цепной реакции, ПЦР).



Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.



Ранее в субботу Роспотребнадзор сообщил, что по состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.



Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.



В субботу оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения COVID-19. Все заболевшие за последние две недели посещали Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Польшу и Швейцарию. О двоих новых инфицированных в Кемерове также в субботу сообщали в администрации Кузбасса.



Таким образом, на данный момент число заболевших в России составляет 59 человек, сообщает Интерфакс.



Напомним, в Бурятии по состоянию на 13 марта не было больных с официально зарегистрированной



В Монголии, тем временем, объявлен карантин. Тысячи предприятий закрыты, люди сидят по домам.



Фото: pixabay.com

Диагностические системы для определения коронавируса COVID-19, произведенные в России, дают результат максимум в течение четырех часов, сообщают в Роспотребнадзоре."Результат анализа можно получить уже через 2-4 часа", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в субботу.Специалистами Роспотребнадзора разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека, уточняют в пресс-службе. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования (так называемой полимеразной цепной реакции, ПЦР).Использование этого метода дает тест-системам значительные преимущества, подчеркивается в сообщении. Во-первых, метод обладает высокой чувствительностью - с использованием разработанных тест-систем возможно обнаруживать единичные копии вирусов. А во-вторых, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки.Ранее в субботу Роспотребнадзор сообщил, что по состоянию на 14 марта в России проведено 94,8 тыс. тестов на коронавирус.Как сообщалось, тесты делают не только всем приезжающим из неблагополучных по коронавирусу стран, но и каждому пациенту с пневмонией в РФ.В субботу оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что в России за сутки зарегистрировано 14 новых случаев заражения COVID-19. Все заболевшие за последние две недели посещали Францию, Италию, Германию, Австрию, Испанию, Польшу и Швейцарию. О двоих новых инфицированных в Кемерове также в субботу сообщали в администрации Кузбасса.Таким образом, на данный момент число заболевших в России составляет 59 человек, сообщает Интерфакс.Напомним, в Бурятии по состоянию на 13 марта не было больных с официально зарегистрированной коронавирусной инфекцией 2019-nCoV . В регионе с первых дней осложнения ситуации организован мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через бурятский участок государственной границы России. Республика ждет тест-системы В Монголии, тем временем, объявлен карантин. Тысячи предприятий закрыты, люди сидят по домам. Подробнее... Фото: pixabay.com