Улан-удэнец бесплатно обучает детей в Африке и мечтает построить для них школу

33-летний Виталий Богатов поехал в кругосветное путешествие, а стал волонтером в жаркой Танзании



- Хэй! Мамбо! - наголо обритые негритята выскакивают из-за парт в крохотной лачуге и гурьбой бегут навстречу любимому учителю. Приветствуют, улыбаются, тянут ручки.



- Посчитаем до 10, а потом похлопаем в ладоши. Какие мы молодцы! - весело и бодро начинает урок молодой преподаватель. На столах - учебники английского, в глазах маленьких африканцев - восторг.



Но учитель не из местных. Вы удивитесь, но это наш земляк - 33-летний психотерапевт и бывший бизнесмен из Улан-Удэ



Началось все в апреле прошлого года, когда Виталий отправился в кругосветное путешествие.



Самое время!



- Я владел крупным ресторанным бизнесом в Улан-Удэ, затем развивал стартап по искусственному интеллекту в Новосибирске. Деньги зарабатывал, а удовольствия от жизни не было, - рассказывает сибиряк. - Однажды утром послушал песню любимой американской группы Imagine Dragons «Самое время» и понял: пора делать что-то грандиозное! План минимум - объехать весь свет, попасть на концерт обожаемых певцов, которые и вдохновили меня, и крепко пожать им руку в благодарность за это.



Физически к кругосветке Виталий был готов: для пробы прокатился на велосипеде в жару из Италии в Испанию, потом в 35-градусный мороз - из Улан-Удэ до Байкала. А прошлой весной вышел на старт уже в мировое турне. Почти год ушел на то, чтобы преодолеть маршрут Сибирь - Казахстан - Москва - Европа - Марокко. Ехал не в режиме марафона, а с остановками и длительным отдыхом в разных городах и странах. Признается, психологически выходил из зоны комфорта 4 месяца. Попробуй преодолей на двухколесном коне 100 - 150 км в день, постоянно меняя декорации и круг общения! Но теперь-то точно уже ничего не страшно. Поплавать с акулами в океане? Не вопрос! Полтора месяца идти паломническим путем от Франции до Испании, когда у спутников отказывают ноги? Легче легкого! Покорить Килиманджаро? С удовольствием!



Каждый день - один предмет



- А сколько новых друзей нашел по всей планете! - восклицает Виталий. - В Марокко познакомился с волонтерами. Они предложили: «Поехали с нами в Танзанию детишек учить». И вот я здесь, в крохотной школе посреди миллионного города Дар-Эс-Салам.



Обшарпанную лачугу, где даже окон нет, а только решетки, и школой-то не назовешь. Снаружи стены расписаны английским алфавитом, внутри - один большой «кабинет» с тремя рядами парт, доской для мела и картами Африки. Дети учатся в две смены: утром - малыши, вечером - ребята с 7 до 12 лет. Три волонтера обучают 70 детей. В понедельник негритята осваивают математику, во вторник - английский, в среду рисуют, в четверг учат местный язык - суахили, а в пятницу – ура! - спортивный день. Впрочем, долгих, скучных уроков здесь не бывает. Обычно всего пара часов занятий по учебникам, а потом - активные игры и танцы.



- Африканские дети шикарно танцуют, - улыбается Виталий. - Они очень добрые и счастливые, несмотря на бедность. Дарят всем, с кем общаются, безграничную любовь. Наверное, они такие открытые, потому что не убивают внимание на гаджеты. Я очень счастлив, что могу помочь им, ведь образование - это путевка в жизнь.



В домике без удобств



Условия жизни в Африке, прямо скажем, спартанские. Сибиряк поселился в небольшом домишке с другими волонтерами. Водопровода нет, мыться приходится дождевой водой. Питьевую воду он покупает в огромных бутылях примерно за 100 рублей. Рацион здесь небогатый - то, что дарит природа: арбузы, манго, бобы, помидоры, чеснок. Супермаркеты и кафе в городе есть, но выбор небольшой. Жара стоит круглые сутки, даже ночью +30 градусов. К тому же так и норовят укусить малярийные комары. Постели от них приходится закрывать сеткой, а для профилактики пить лекарства. За то, чтобы жить там, Виталий платит по 700 рублей в день. Но все это сибиряку не в тягость. Он явно счастлив.



В Танзании Виталий проведет месяц, но уже заранее грустит о расставании с местными ребятами. Он задумал для них большой подарок.



- Хочу построить здесь настоящую уютную школу, - говорит Виталий. - Буду вкладывать часть денег из своего заработка (я удаленно тружусь психологом-коучем), попрошу помочь друзей и знакомых со всего мира.



А еще он планирует продолжить кругосветку: мечтает покорить самую высокую точку Африки - вулкан Килиманджаро, проплыть на корабле от Канарских островов до Аргентины и проехать на мотоцикле Соединенные Штаты.



Фото: pixabay.com

- Хэй! Мамбо! - наголо обритые негритята выскакивают из-за парт в крохотной лачуге и гурьбой бегут навстречу любимому учителю. Приветствуют, улыбаются, тянут ручки.- Посчитаем до 10, а потом похлопаем в ладоши. Какие мы молодцы! - весело и бодро начинает урок молодой преподаватель. На столах - учебники английского, в глазах маленьких африканцев - восторг.Но учитель не из местных. Вы удивитесь, но это наш земляк - 33-летний психотерапевт и бывший бизнесмен из Улан-Удэ Виталий Богатов . Как сибиряка занесло на другой конец планеты, да еще и бесплатно учить бедных африканских детишек? Об этом рассказало издание "Комсомольская правда Иркутск" Началось все в апреле прошлого года, когда Виталий отправился в кругосветное путешествие.- Я владел крупным ресторанным бизнесом в Улан-Удэ, затем развивал стартап по искусственному интеллекту в Новосибирске. Деньги зарабатывал, а удовольствия от жизни не было, - рассказывает сибиряк. - Однажды утром послушал песню любимой американской группы Imagine Dragons «Самое время» и понял: пора делать что-то грандиозное! План минимум - объехать весь свет, попасть на концерт обожаемых певцов, которые и вдохновили меня, и крепко пожать им руку в благодарность за это.Физически к кругосветке Виталий был готов: для пробы прокатился на велосипеде в жару из Италии в Испанию, потом в 35-градусный мороз - из Улан-Удэ до Байкала. А прошлой весной вышел на старт уже в мировое турне. Почти год ушел на то, чтобы преодолеть маршрут Сибирь - Казахстан - Москва - Европа - Марокко. Ехал не в режиме марафона, а с остановками и длительным отдыхом в разных городах и странах. Признается, психологически выходил из зоны комфорта 4 месяца. Попробуй преодолей на двухколесном коне 100 - 150 км в день, постоянно меняя декорации и круг общения! Но теперь-то точно уже ничего не страшно. Поплавать с акулами в океане? Не вопрос! Полтора месяца идти паломническим путем от Франции до Испании, когда у спутников отказывают ноги? Легче легкого! Покорить Килиманджаро? С удовольствием!- А сколько новых друзей нашел по всей планете! - восклицает Виталий. - В Марокко познакомился с волонтерами. Они предложили: «Поехали с нами в Танзанию детишек учить». И вот я здесь, в крохотной школе посреди миллионного города Дар-Эс-Салам.Обшарпанную лачугу, где даже окон нет, а только решетки, и школой-то не назовешь. Снаружи стены расписаны английским алфавитом, внутри - один большой «кабинет» с тремя рядами парт, доской для мела и картами Африки. Дети учатся в две смены: утром - малыши, вечером - ребята с 7 до 12 лет. Три волонтера обучают 70 детей. В понедельник негритята осваивают математику, во вторник - английский, в среду рисуют, в четверг учат местный язык - суахили, а в пятницу – ура! - спортивный день. Впрочем, долгих, скучных уроков здесь не бывает. Обычно всего пара часов занятий по учебникам, а потом - активные игры и танцы.- Африканские дети шикарно танцуют, - улыбается Виталий. - Они очень добрые и счастливые, несмотря на бедность. Дарят всем, с кем общаются, безграничную любовь. Наверное, они такие открытые, потому что не убивают внимание на гаджеты. Я очень счастлив, что могу помочь им, ведь образование - это путевка в жизнь.Условия жизни в Африке, прямо скажем, спартанские. Сибиряк поселился в небольшом домишке с другими волонтерами. Водопровода нет, мыться приходится дождевой водой. Питьевую воду он покупает в огромных бутылях примерно за 100 рублей. Рацион здесь небогатый - то, что дарит природа: арбузы, манго, бобы, помидоры, чеснок. Супермаркеты и кафе в городе есть, но выбор небольшой. Жара стоит круглые сутки, даже ночью +30 градусов. К тому же так и норовят укусить малярийные комары. Постели от них приходится закрывать сеткой, а для профилактики пить лекарства. За то, чтобы жить там, Виталий платит по 700 рублей в день. Но все это сибиряку не в тягость. Он явно счастлив.В Танзании Виталий проведет месяц, но уже заранее грустит о расставании с местными ребятами. Он задумал для них большой подарок.- Хочу построить здесь настоящую уютную школу, - говорит Виталий. - Буду вкладывать часть денег из своего заработка (я удаленно тружусь психологом-коучем), попрошу помочь друзей и знакомых со всего мира.А еще он планирует продолжить кругосветку: мечтает покорить самую высокую точку Африки - вулкан Килиманджаро, проплыть на корабле от Канарских островов до Аргентины и проехать на мотоцикле Соединенные Штаты.Фото: pixabay.com