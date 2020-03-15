В Улан-Удэ состоится выставка «Эвенки. Краски таёжного мира-2020»

Эвенкийские мастера будут состязаться на конкуре декоративно-прикладного искусства



Традиционная республиканская выставка-конкурс состоится 2-4 апреля в 15.00, по адресу ул. Ленина 17, в Центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова. Секреты старинного мастерства эвенков продемонстрируют мастера из районов компактного проживания эвенков – Баунтовского, Курумканского и Северо-Байкальского районов Бурятии. Организатор мероприятия – АУК РБ ГРЦЭК «Арун», учредитель – министерство культуры Республики Бурятия.



Будут выставлены изделия из кожи и меха, образцы вышивки бисером, национальные костюмы и аксессуары. Пройдут мастер-классы, где лучшие эвенкийские мастера, научат всех желающих работать с кожей, мехом, создавать своими руками украшения из бересты и бисера. График мастер-классов: 2 апреля – в 15.00, и 3 апреля – с 12.00.



В концертной программе на торжественном открытии выступит молодежный эвенкийский ансамбль «Гулувун». Посетителей ждет северная экзотика национальных костюмов и сувениров, изящество эвенкийского рукоделия.



- Эвенкийские изделия всегда очень нарядные. Бисер, кожа, мех делает их богатыми. Эта выставка поможет не только сохранить уникальную эвенкийскую культуру, привлечь внимание к народным мастерам, но и подчеркнуть разнообразие этнокультуры в Бурятии, - считает министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Цель выставки-конкурса - стимулирование интереса современных мастеров и коллективов к изучению, сохранению и развитию эвенкийских национальных традиций ремесленничества и декоративно-прикладного искусства. А также поиск их новых форм, выявление одарённых художников и мастеров, продвижение сувенирной продукции.



По итогам конкурса лучшие мастера поедут на международную выставку-ярмарку «Сокровища Севера. Мастера и художники России-2020», которая ежегодно проводится в начале мая в Москве.



Василий Тараруев, для "Номер один"

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