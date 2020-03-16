В Бурятии в рыбоводном хозяйстве погибли 380 осетров

Природоохранный прокурор взял под личный контроль установление причин инцидента

Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту массовой гибели байкальского осетра в Гусиноозерском осетровом рыбоводном хозяйстве. Здесь погибли более 380 осетров общей массой 192 кг, сообщили в надзорном органе.Для выяснения причин проведены необходимые исследования, взяты пробы воды, корма. Согласно предварительным данным, имеются признаки герпесвирусной болезни рыбы.Проверка продолжается. По их итогам при наличии оснований прокуратурой будут приняты принципиальные меры реагирования для привлечения к ответственности виновных в экологическом происшествии.О результатах будет сообщено дополнительно.фото: baikalproc.ru