Минприроды выкручивается после критики Трутнева

Для освоения горы Мамай нужен законопроект от минэкономразвития, а с Тункой якобы тянут в Бурятии



Гора Мамай в Бурятии, где планируется строительство горнолыжного курорта, не входит в национальный парк «Тункинский». Ее включение в особую экономическую зону требует законопроекта минэкономразвития, сообщает



Как сообщалось ранее, в минувшую среду вице-премьер российского правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев доложит председателю правительства РФ неисполнении минприроды России поручений по решению проблемных вопросов в Бурятии, в том числе по созданию курорта на горе Мамай и границам нацпарка «Тункинский».



«Гора Мамай не входит в границы национального парка «Тункинский», а входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Режим регулируется законом «Об охране озера Байкал», - говорится в сообщении ведомства.



В министерстве также отметили, что вопрос расширения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Бурятии обсуждался в правительстве России в январе. Там было отмечено, что для расширения действующей границы особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» возможно только при условии внесения изменений федеральный закон. Законопроект от минэкономразвития, предусматривающий такое изменение, в минприроды России не поступал.



Инвестиционный проект по строительству горнолыжного курорта на популярной у фрирайдеров горе Мамай в Кабанском районе был представлен Трутневу в Улан-Удэ в феврале 2019 года. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, сегодня на гору Мамай заявляются шесть инвесторов с готовностью вложить в проект около 2,5 млрд рублей. Уже подготовлен план и проектно-сметная документация для строительства будущего горнолыжного курорта.



Как отмечает минприроды, совместно с Советом Федерации подготовлен проект закона, направленный на решение вопросов социально-экономического развития населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков. В весеннюю сессию планируется его внесение в Госдуму. При этом в министерстве с сожалением отметили, что многие жители Бурятии не смогут воспользоваться возможностями по обороту земель, так как работа по установлению границ населенных пунктов на территории Тункинского национального парка и внесению их в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не выполнена администрацией муниципальных образований.



Тункинский национальный парк расположен в долине реки Иркут, на границе с Монголией - между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия). Его границы, утвержденные еще в 1991 году, - свыше миллиона гектаров - полностью совпадают с границами Тункинского района Бурятии, в котором расположено более 30 населенных пунктов, в них проживают около 20 тыс. человек. Эти люди из-за ограничений особо охраняемых природных территорий не могут зарегистрировать право собственности на свои земельные участки, льготные категории граждан также не могут получить земельные участки в собственность.



Фото: pixabay.com Гора Мамай в Бурятии, где планируется строительство горнолыжного курорта, не входит в национальный парк «Тункинский». Ее включение в особую экономическую зону требует законопроекта минэкономразвития, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минприроды России.Как сообщалось ранее, в минувшую среду вице-премьер российского правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев доложит председателю правительства РФ неисполнении минприроды России поручений по решению проблемных вопросов в Бурятии, в том числе по созданию курорта на горе Мамай и границам нацпарка «Тункинский».«Гора Мамай не входит в границы национального парка «Тункинский», а входит в центральную экологическую зону Байкальской природной территории. Режим регулируется законом «Об охране озера Байкал», - говорится в сообщении ведомства.В министерстве также отметили, что вопрос расширения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Бурятии обсуждался в правительстве России в январе. Там было отмечено, что для расширения действующей границы особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» возможно только при условии внесения изменений федеральный закон. Законопроект от минэкономразвития, предусматривающий такое изменение, в минприроды России не поступал.Инвестиционный проект по строительству горнолыжного курорта на популярной у фрирайдеров горе Мамай в Кабанском районе был представлен Трутневу в Улан-Удэ в феврале 2019 года. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, сегодня на гору Мамай заявляются шесть инвесторов с готовностью вложить в проект около 2,5 млрд рублей. Уже подготовлен план и проектно-сметная документация для строительства будущего горнолыжного курорта.Как отмечает минприроды, совместно с Советом Федерации подготовлен проект закона, направленный на решение вопросов социально-экономического развития населенных пунктов, расположенных в границах национальных парков. В весеннюю сессию планируется его внесение в Госдуму. При этом в министерстве с сожалением отметили, что многие жители Бурятии не смогут воспользоваться возможностями по обороту земель, так как работа по установлению границ населенных пунктов на территории Тункинского национального парка и внесению их в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) не выполнена администрацией муниципальных образований.Тункинский национальный парк расположен в долине реки Иркут, на границе с Монголией - между Байкалом и озером Хубсугул (Монголия). Его границы, утвержденные еще в 1991 году, - свыше миллиона гектаров - полностью совпадают с границами Тункинского района Бурятии, в котором расположено более 30 населенных пунктов, в них проживают около 20 тыс. человек. Эти люди из-за ограничений особо охраняемых природных территорий не могут зарегистрировать право собственности на свои земельные участки, льготные категории граждан также не могут получить земельные участки в собственность.Фото: pixabay.com