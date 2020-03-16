Буузы призвали в армию. Пока на один день

В соединениях Восточного военного округа прошли дни бурятской кухни



В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, прошли «Дни национальной кухни», сообщила пресс-служба ВВО.



Военнослужащие узнали, что бурятские традиционные блюда по большей части основаны на мясных, мучных и молочных продуктах. На линии раздачи персонал столовых в национальных нарядах приготовил солдатам бухлер – суп из отварного мяса и буузы - рубленое мясо в тесте, сваренное на пару, а также сладкие боовы (лепешки во фритюре) с зеленым чаем с молоком.Бойцам удалось проникнуться культурными и историческими обычаями и традициями Бурятии, а также попробовать национальные деликатесы, которые отличаются особым колоритом, отмечает пресс-служба округа.



Впрочем, в будние дни военнослужащих кормят также вкусно и разнообразно, но с более привычным меню: супами, мясными и рыбными котлетами, макаронами, рисом, картофельным пюре. На специальных стойках можно самостоятельно собрать салат из свежих и консервированных овощных нарезок и соусов. Кроме того, практически каждый день солдатам выдают фрукты, а также печенье или конфеты к чаю. Зимой в рацион добавляют сало, лук и чеснок.



Фото: egov-buryatia.ru



