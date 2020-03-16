В Бурятии проверяющие нашли нарушения у проверяющих

Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе отдела Управления Росреестра по РБ в Закаменском районе.
«В нарушение земельного законодательства специалист отдела при осуществлении государственного земельного надзора не обеспечивала ознакомление проверяемых лиц с актами проверок. В материалах проверок отсутствовали сведения о вручении предписаний по результатам проверочных мероприятий. Кроме того, по итогам административного обследования объектов земельных отношений при наличии оснований не проводились внеплановые проверки», рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор внес начальнику отдела представление, которое удовлетворено. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Фото: «Номер один»
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