В Бурятии проверяющие нашли нарушения у проверяющих

Начальник отдела Управления Росреестра получил представление прокуратуры





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе отдела Управления Росреестра по РБ в Закаменском районе.

«В нарушение земельного законодательства специалист отдела при осуществлении государственного земельного надзора не обеспечивала ознакомление проверяемых лиц с актами проверок. В материалах проверок отсутствовали сведения о вручении предписаний по результатам проверочных мероприятий. Кроме того, по итогам административного обследования объектов земельных отношений при наличии оснований не проводились внеплановые проверки», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор внес начальнику отдела представление, которое удовлетворено. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»