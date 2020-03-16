16.03.2020
В Бурятии районной больнице досталось за незаполненный сайт

В Бурятии районной больнице досталось за незаполненный сайт

На страничке учреждения отсутствовал целый ряд важных сведений

Тункинская центральная районная больница получила представление прокуратуры за плохое заполнение сайта. Там отсутствовал целый ряд важных сведений.

«На сайте учреждения не в полном объеме размещались необходимые сведения. Отсутствовали данные о сроках, порядке, результатах диспансеризации населения, о правилах записи на первичный прием, консультацию и обследование, подготовки к диагностическим исследованиям, сроках госпитализации. На сайте не был размещен перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению бесплатно при амбулаторном лечении по рецептам врачей», рассказали об итогах проверки в прокуратуре Бурятии.

После получения прокурорского представления информацию на сайте ЦРБ привели в надлежащий вид.

Фото: «Номер один»

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